Жители оккупированного Крыма неожиданно для всех пошли против Путина - россияне их поддерживают

В России четвертый день продолжается голосование за изменение Конституции РФ, которые, в частности,предполагают обнуление поезидентского срока Владимира Путина. Чтобы добиться своей цели, глава Кремля не стал рассчитывать только на россиян, которые не спешат поддерживать Путина, он устроил незаконное голосование в оккупированном Крыму, будучи уверенным в поддержке крымчан. Но и они, как оказалось, решили пройти против Путина. Один из российских сайтов провел анонимный опрос среди своих читателей, в числе которых есть и жители оккупированного украинского полуострова. Как показали его результаты, 38% жителей Крыма на голосовании выбрали вариант "против", 24,5% – "за", а 37,5% респондентов сообщили, что не пойдут голосовать. При этом российский ВЦИОМ публикует другие данные — там уверяют, что 76% россиян поддерживают изменение Конституции РФ. Эти досрочные результаты возмутили граждан РФ, которые бурно комментируют ситуацию в соцсетях, передает ONLINE.UA.

По данным ВЦИОМ, по состоянию на 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 избирателя, которые приняли участие в голосовании. Из них ответили на вопрос, как они проголосовали, 70,6% респондентов, отказались от ответа — 29,4% опрошенных. Среди тех, кто ответил, в поддержку поправок высказались 76%, против — 23,6%. Отмечается, что опрос был анонимным, он проводился на 800 избирательных участков в 25 российских регионах.

В то же время анонимный опрос, которое провел российский сайт "Дром", показывает абсолютно другой результат. В сообщении организаторов опроса указано, что 59% россиян выступают "против" внесения поправок в Конституцию РФ, и только 12% – "за", около 29% выбрали вариант ответа "не пойду" на голосование.

Россияне возмущены беспределом, который Путин устроил с этим голосованием. Они не сомневаются, что результаты голосования за изменения Конституции РФ будут такими, как заказал Кремль.

"Поскромничали,могли и 86 нарисовать", "С чем я вас всех и поздравляю... либо на вилах, либо вперед ногами, в России по-другому не бывает", "76% до 2036 года во всех конкурсах", "Кто бы сомневался...", "76% из 146% проголосовавших — 110% — прекрасный результат!", "Где эти 76%? Почему я ни одного не встречал?", "Я же говорил, нет разницы что вы ходили или нет, за что вы голосовали... результат уже всем был известен давно", "Людей держат за лохов, ограничили протестные регионы в голосовании, в Москве и Нижегородской области проголосовало всего 1 млн!!!! из 15 млн жителей!!! Теперь добавьте сюда вояк 2,5 млн которых строем отправили, вот вам и нарисовали 76% И изоляция им на руку, чем меньше придет тем лучше", "И не важно, верят граждане в эти цифры или нет!", — комментируют россияне предварительные результаты голосования в РФ.

Напомним, Путин в начале года решил изменить Конституцию РФ, чтобы обнулить свой президентский срок. Пандемия коронавируса едва не поломала его планы, так как провести голосование стало невозможным. Но чтобы добиться цели, глава Кремля решил отменить карантин в РФ, заявив, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по заболеваемости, а число больных в РФ ежедневно увеличивается на 8-10 тысяч. Такой хитрый трюк позволил ему назначить голосование на 1 июля, причем поддержать правки в основной закон России граждане могут прямо из дома, поскольку недавно Путин разрешил им голосовать дистанционно, опасаясь низкой явки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин отдал приказ принудительно заставить голосовать за правки Конституции РФ не только бюджетников, но и сотрудников частных компаний.