У Зеленского приготовили крайне неприятный сюрприз Путину

Команда российского президента Владимира Путина устроила новую провокативную акцию против Украины в оккупированном Крыму, решив провести на украинском полуострове незаконное голосование за изменение Конституции РФ. Эта провокация направлена на то, чтобы снова попытаться переубедить международное сообщество в законности оккупации Крыма, но на нее уже отреагировали в команде украинского лидера Владимира Зеленского. МИД Украины обратилось к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" на временно оккупированных территориях Крыма, в Донецкой и Луганской областях. Официальный Киев просит усилить санкционное давление на Российскую Федерацию. У Зеленского уверены, что эта очередная провокация Путина будет иметь для него серьезные политические и правовые последствия. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Организация голосования на оккупированной территории украинского Крыма, а также организация участия в голосовании лиц, являющихся владельцами незаконно выданных паспортов РФ, будет иметь для РФ политические и правовые последствия. Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления. Продление срока пребывания Путина у власти — это продолжение агрессивной политики России, и наше общество, и мир должны это понимать. Понятно ли это для каждого рядового гражданина России — остается вопросом", — сообщил Боднар.

Он пояснил, что официальный Киев ждет от Европы, что там признают нелегитимным это незаконное голосование, а также введут персональные санкции против всех, кто принуждает украинцев осуществлять политические шаги в угоду кремлевскому руководству. Заместитель министра иностранных дел надеется, что украинцы, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях Украины, откажутся участвовать в этом путинском шоу.

"Вместо того, чтобы следовать принципу законности проведения голосований и не проводить их на оккупированных территориях Украины, что ставит под сомнение весь процесс голосования, россияне настойчиво пытаются провести его в Крыму и поощряют граждан Украины, которым они насильно выдали свои паспорта, идти на участки для голосования. Здесь есть двойной смысл: первое — продемонстрировать якобы "свое право" на оккупированные территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины, второе — это искусственно увеличить количество голосующих за продление срока пребывания Путина у власти", — отметил Боднар.

Представитель МИД уверен, что международное сообщество мощно ответит на очередной беспредел, который Путин устроил в Крыму и на Донбассе, чтобы страна-агрессор наконец поняла, что ее агрессия против Украины не останется безнаказанной.

Напомним, Путин в начале года решил изменить Конституцию РФ, чтобы обнулить свой президентский срок. Пандемия коронавируса едва не поломала его планы, так как провести голосование стало невозможным. Но чтобы добиться цели, глава Кремля решил отменить карантин в РФ, заявив, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по заболеваемости, а число больных в РФ ежедневно увеличивается на 8-10 тысяч. Такой хитрый трюк позволил ему назначить голосование на 1 июля, причем поддержать правки в основной закон России граждане могут прямо из дома, поскольку недавно Путин разрешил им голосовать дистанционно, опасаясь низкой явки. К этому голосованию Путин решил также привлечь жителей оккупированных Донбасса и Крыма, так как уверен в их поддержке.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что жители оккупированного Крыма пошли против Путина на голосовании за изменение Конституции РФ. Но Кремль уже подготовил результаты голосования, уверяя, что 76% россиян поддерживают обнуление срока российского президента.