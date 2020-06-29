Россия уже нервно реагирует - в МИД сделали громкое заявление о военных базах НАТО в Украине

Украина готова к членству в НАТО, но решение остается за руководством Североатлантического альянса. Поэтому пока говорить о размещении военных баз НАТО в Украине пока рано, но то, что наша страна присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО, уже вызывает нервную реакцию у России. Но позитивным сигналом для Украины стало решение США перебросить своих военных в Польшу и другие страны Балтии, так как положительно скажется на безопасности нашей страны. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Бондар, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

"На самом деле, пока это только теория. Пока об этом говорить рано. Когда Украина получит статус полноценного члена НАТО, об этом можно будет говорить серьезно. Сейчас мы присоединились к Программе расширенных возможностей НАТО (EOP) — это очередной шаг на укрепление сотрудничества с Североатлантическим альянсом, что так же вызвало в России негативную и нервную реакцию. Безусловно, они пытаются преуменьшить роль EOP", — пояснил ситуацию Бондар.

Он напомнил, что Украина уже сделала запрос о предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) еще на Бухарестском саммите, на котором Альянс четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО. По мнению дипломата, официальный Киев может рассчитывать на ПДЧ, так как в Украине есть и военная способность, и бюджетная, и поддержка населения.

"Предела совершенству нет, можно каждый раз ставить новые требования. Поэтому вопрос лежит исключительно в политической плоскости. Если Альянс примет политическое решение, что Украина может получить ПДЧ, это будет их решение, которое мы с удовольствием примем и начнем реализовывать. Я считаю, мы сделали много и с точки зрения реформирования государства, достижения правовых, демократических, других стандартов. Украина готова к тому, чтобы вступать в Альянс, но решение — за их стороной", — отметил он.

Как известно, 12 июня Североатлантический совет признал нашу страну членом Программы расширенных возможностей НАТО. Стоит обратить внимание на то, что этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, целью которой является поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО. Новая вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что после получения статуса партнера НАТО расширенных возможностей Украина продолжает стремится к членству в блоке. Команда Владимира Путина начала утверждать, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Трампа готовят крайне неприятный сюрприз Путину. США решили вывести из Германии 9,5 тысяч военнослужащих, две тысячи из которых будут переброшены в Польшу. Остальных военных Пентагон хочет разместить в Восточной Европе, что станет последним сигналом президенту России Владимиру Путину и ответом на аннексию украинского Крыма. Уже 29 июня американское оборонное ведомство представит Трампу план по переброске американских военных в страны Восточной Европы, что будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и странами-партнерами, а не под эгидой НАТО.