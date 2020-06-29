Мы приняли решение - Украина экстренно готовится к новому масштабному наступлению

Российский глава Владимир Путин не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, поэтому уже в ближайшей перспективе Россия начнет новое масштабное наступление против Украины, об угрозе которого ранее заявила разведка Минобороны и западные военные эксперты. Официальный Киев экстренно готовится к нападению российских военных. В МИД Украины донесли информацию об агрессивных планах Путина в ООН и ОБСЕ, а также обратились за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим мировым лидерам, которые ведут коммуникацию с российской стороной. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

Причинами нового масштабного наступления России, как отметил Боднар, могут быть как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ и недовольством результатами, так и вопрос с поставками воды в оккупированный Крым.

"Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение — вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками", — пояснил Бондар, отметив, что Украина несобирается уступать Кремлю.

Комментируя стратегические учения "Кавказ — 2020", которые Кремль решил устроить вблизи украинских границ, дипломат признал, что они могут в любой момент перейти в активную фазу наступательных действий. Но это видят и военные НАТО, и украинские военные, которые четко оценивают исходящую от России угрозу.

"В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми. Достаточно часто приводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", — отметил замглавы МИД.

Дипломат также добавил, что международные партнеры оказывают посильную помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Он привел в пример очередную партию "Джавелинов", возобновление тренировочной миссии Канады и Великобритании.

Напомним, несколько дней назад главное управление разведки сообщило, что в сентябре 2020 году Россия проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Разведка не исключает вариант, что во время учений РФ в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины. Что важно понимать, учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной. В Минобороны Украины допускают, что осенние военные учения Кавказ 2020 будут использованы российским руководством для демонстрации военной мощи Украине и государствам Европы, а также что эти учения следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что генерал США предупредил Украину о неминуемом вторжении России осенью 2020 года.