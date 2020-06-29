Иран принял новое возмутительное решение против Украины - что известно

Иран принял очередное возмутительное решение против Украины — власти страны заявили, что не будут отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который иранские военные сбили в январе 2020 года, а отправят их на расшифровку во Францию, но при этом будут руководить и контролировать процесс считывания информации с "черных ящиков" сбитого украинского самолета, на борту которого погибли 176 человек. На такой скандальный шаг Тегеран пошел после жесткого ультиматума президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил Ирану международным судом, если не будут возвращены "черные ящики" в Киев, а иранские власти не выплатят адекватные компенсации семьям погибших. Об этом решении сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд, передает ONLINE.UA со ссылкой на Tasnim.

"Команда экспертов и технических специалистов из Исламской Республики Иран будет руководить исследовательской работой, а считывание информации будет осуществляться под руководством и контролем иранской команды. Черные ящики будут доставлены во Францию иранскими специалистами, и работы по расшифровке начнутся 20 июля 2020 года. Другие страны могут направить своих представителей во Францию в качестве наблюдателей", — заявил о решении иранский чиновник.

Стоит напомнить о том, что ситуация вокруг расследования авиакатастрофы украинского боинга МАУ мгновенно ухудшилась сразу же, когда официально стало известно, что иранская сторона, игнорируя требования официального Киева, попросила французское агентство по расследованию авиационных происшествий провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Официальный Киев и Канада обвинили иранские власти в том, что они не выполнили обещание о передаче бортовых самописцев Украине. Иран объяснял задержку с пандемией COVID-19 , а как оказалось, специально тянул время, чтобы не отправлять бортовые самописцы в Украину, а привлечь к их расшифровке третью страну.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, сбили в ночь на 8 января вскоре после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Как известно, среди жертв катастрофы были граждане 7 государств. Иранские власти продолжают удерживать бортовые самописцы самолета и Украина ведет переговоры, чтобы их получить. Недавно министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами в ответ на запрос бывшего иранского законодателя Махмуда Садеки заявил, что в авиакатастрофе украинского самолета МАУ виновен оператор ракетной системы. Он "без разрешения" выпустил две боевые ракеты по пассажирскому самолету, поэтому является единственным виновным в трагедии, которая произошла в результате "человеческой ошибки".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский сделал громкое предупреждение иранской власти — он заявил, что Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с катастрофой самолета МАУ. Кроме того, украинский лидер обратил внимание на то, что иранские власти беззастенчиво обвинили пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждем уже достаточно долго".