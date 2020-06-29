Путин начал срочные военные сборы - что происходит

На фоне сообщений о масштабном наступлении России против Украины в ближайшее время, российский глава Владимир Путин объявил военные сборы в РФ, приказав призвать на них россиян, пребывающих в запасе. Соответствующий указ глава Кремля подписал 29 июня — он уже вступил в силу. Важно отметить, что в указе Путина о военных сборах в РФ есть три секретных пункта, которые не раскрыты для публичного ознакомления. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портал правовой информации РФ.

"Призвать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в указе Путина.

Соответствующие мероприятия поручено провести кабинету министров и региональным властям. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 29 июня.

Важно напомнить, что до объявления военных сборов в РФ, Путин подписал указ, запрещающий военнослужащим указывать сведения о своей службе в соцсетях и СМИ. Речь идет в том числе о данных, позволяющих определить место их нахождения. Аналогичное правило распространяется на информацию о других военнослужащих, гражданах, уволенных со службы, членах их семей или их родителях.

Напомним, в 2020 году в Украине также запланированы масштабные военные сборы резервистов и военнообязанных. К учениям привлекут 28 тысяч человек. Сроки мероприятий пока не установлены — сборы приостановили на период карантина. В рамках весеннего призыва к службе в армии также привлекут офицеров запаса. Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находящихся в запасе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия готовит масштабное наступление против Украины, к чему уже готоятся и военные, и дипломаты.