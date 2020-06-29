С 1 июля - украинцам сообщили отличные новости

С 1 июля 2020 года в Украине на 91 гривну увеличится прожиточный минимум и будет составлять 2118 грн. Из-за этого социальные выплаты, которые к нему привязаны, вырастут — это пенсии, пособия по безработице, пособия на детей, зарплаты и алименты. Впрочем, это не последнее повышение в 2020 году. С 1 декабря 2020 года прожиточный минимум выростет до 2189 гривен. Как изменятся выплаты в связи с повышением прожиточного минимума в Украине, сообщает ONLINE.UA.

С 1 июля прожиточный минимум составит:

1859 грн — на детей до 6 лет;

2318 грн — на детей от 6 до 18 лет;

2197 грн — для трудоспособных лиц;

1712 грн — для лиц утративших трудоспособность.

Пропорционально увеличению прожиточного минимума в Украине вырастет и размер минимальной пенсии. С 1 июля ее размер установится на сумме 1712 грн, а после повышения прожиточного минимума в декабре, пенсии выростут до 1769 грн. Таким образом, за год минимальная пенсия вырастет на 131 грн. Важно отметить, что уже с июля месяца одинокие пенсионеры в возрасте 80+ будут получать социальную надбавку к пенсии. Она составит 40% от размера прожиточного минимума, т.е. 1100 грн. такую помощь пенсионеры будут получать ежемесячно.

От прожиточного минимума зависят и расчет зарплат. И хотя их повышение, как обещают в Кабмине, запланировано только на сентябрь 2020 года, к прожиточному минимуму прикреплена индексация зарплаты. С 1 июля она составит 2197 гривен. Индексацию зарплаты должны проводить все работодатели независимо от размера зарплаты работника.

В зависимости от размера прожиточного минимума, в Украине рассчитываются и алименты, которые не могут быть меньше 50% прожиточного минимума для соответствующей категории: для детей в возрасте до 6 лет – 929,50 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1159 гривен.

Пособие по безработице не может превышать 4-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Соответственно его максимальный размер с 1 июля составит 8788 грн.

Важно отметить, что реальный прожиточный минимум в Украине в правительстве оценивают в размере 4200-4300 грн. Украинцам обещают его поднять, но то, что это случится в следующем году пока моловероятно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский сообщил о приятном сюрпризе украинцам, котоый подготовили украинские власти относительно социальных выплат и дешевых кредитов.