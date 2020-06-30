Курс валют на сегодня 30 июня - доллар стал дешевле, евро подорожал

На вторник, 30 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 30 июня цена доллара США составит 26 гривен 69 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 95 копеек, что в свою очередь на 4 копейки больше чем в понедельник, 29 июня.

В понедельник, 29 июня, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.7/26.69 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.96/29.94 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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