Количество больных коронавирусом в Украине снова растет - официальные данные на 30 июня

Количество больных коронавирусом в Украине снова растет — во вторник, 30 июня, зафиксировано 706 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 44334 человек, из них 1159 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 19115 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 30 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 1864 случая;

Волынская область — 2368 случаев;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 481 случай;

Житомирская область — 1404 случая;

Закарпатская область — 2889 случаев;

Запорожская область — 572 случая;

Ивано-Франковская область — 2395 случаев;

Кировоградская область — 646 случаев;

г. Киев — 5037 случаев;

Киевская область — 2585 случаев;

Львовская область — 5435 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 444 случаев;

Одесская область — 1698 случаев;

Полтавская область — 314 случаев;

Ровенская область — 3712 случаев;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 1919 случаев;

Харьковская область — 2134 случая;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 803 случая;

Черновицкая область — 4801 случай;

Черкасская область — 642 случая;

Черниговская область — 536 случаев.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 656122, методом ИФА — 202 618. Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях. Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 пациента подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 393 пациента. Заболевание подтверждено у 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели. 32498 больных находились на амбулаторном лечении.

Количество больных коронавирусом в мире уже достигает почти 10,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 160 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 44734 и 25234 новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших превышает 641 тысяч. На сегодняшний день 4,235 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 508 тысяч людей, вылечились – 5,668 млн пациентов.

Напомним, в Украине с 22 июня действует жесткий адаптивный карантин. Ограничения вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Такие правила будут действовать до 31 июля, о чем говорится в постановлении Кабмина от 17 июня. Жесткий карантин в регионах вводится, если: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%, среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели, коэффициент выявления случаев коронавируса более 11% и показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%. На данный момент к ослаблению карантинных мероприятий готовы 10 областей страны и Киев, еще в 16 областях продолжают действовать ограничения.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи — подготовлено 11576 коек, которые могут принимать больных коронавирусной инфекцией. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские власти отреагировали на критическую ситуацию, в которой оказались сотни украинских больниц после начала второго этапа медицинской реформы в стране. Уже с 1 июля Минздрав осуществит дофинансирование медицинских учреждений Украины, которые в результате второго этапа медицинской реформы получили дефицит средств.