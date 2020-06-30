Количество больных коронавирусом в Украине снова растет - официальные данные на 30 июня

Количество больных коронавирусом в Украине снова растет — во вторник, 30 июня, зафиксировано 706 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 30 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 1864 случая;
- Волынская область — 2368 случаев;
- Днепропетровская область — 1087 случаев;
- Донецкая область — 481 случай;
- Житомирская область — 1404 случая;
- Закарпатская область — 2889 случаев;
- Запорожская область — 572 случая;
- Ивано-Франковская область — 2395 случаев;
- Кировоградская область — 646 случаев;
- г. Киев — 5037 случаев;
- Киевская область — 2585 случаев;
- Львовская область — 5435 случаев;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 444 случаев;
- Одесская область — 1698 случаев;
- Полтавская область — 314 случаев;
- Ровенская область — 3712 случаев;
- Сумская область — 297 случаев;
- Тернопольская область — 1919 случаев;
- Харьковская область — 2134 случая;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 803 случая;
- Черновицкая область — 4801 случай;
- Черкасская область — 642 случая;
- Черниговская область — 536 случаев.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР — 656122, методом ИФА — 202 618. Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (301,6), Львовской (180,9) и Ровенской (162,5) областях. Сейчас госпитализированы 4724 человека, из них 92 пациента подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 11836 человек, в подключении к аппарату ИВЛ — 393 пациента. Заболевание подтверждено у 3238 детей и 6721 медика, из них 4025 медработников выздоровели. 32498 больных находились на амбулаторном лечении.
Количество больных коронавирусом в мире уже достигает почти 10,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 160 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 44734 и 25234 новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших превышает 641 тысяч. На сегодняшний день 4,235 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных
Напомним, в Украине с 22 июня действует жесткий адаптивный карантин. Ограничения вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Такие правила будут действовать до 31 июля, о чем говорится в постановлении Кабмина от 17 июня. Жесткий карантин в регионах вводится, если: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%, среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели, коэффициент выявления случаев коронавируса более 11% и показатель динамики роста случаев
Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи — подготовлено 11576 коек, которые могут принимать больных коронавирусной инфекцией. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинские власти отреагировали на критическую ситуацию, в которой оказались сотни украинских больниц после начала второго этапа медицинской реформы в стране. Уже с 1 июля Минздрав осуществит дофинансирование медицинских учреждений Украины, которые в результате второго этапа медицинской реформы получили дефицит средств.