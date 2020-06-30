Евросоюз жестко наказал Путина за решение по Донбассу

Власти Евросоюза продолжают наказывать главу России Владимира Путина за агрессивные решения против Украины. На этот раз Совет ЕС решил продлить еще на шесть месяцев антироссийские санкции из-за того, что Кремль не выполняет Минские соглашения по Донбассу, где уже шестой год идет война. Санкции продлены до 31 января 2021 года. Они будут стоить российской экономике сотни миллиардов евро. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Совета ЕС.

О продлении экономических санкций против России было решено еще на саммите ЕС 19 июня, но теперь это решение утвердил Совет ЕС. Штрафные меры направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики, а также против товаров двойного назначения.

В частности, антироссийские санкции ограничивают доступ пяти крупных преимущественно государственных российских финансовых институтов, а также трех крупных энергетических и трех оборонных компаний к рынкам первичного и вторичного капитала в ЕС, запрещают экспорт и импорт вооружений, а также экспорт товаров двойного назначения для использования в России в военных целях и ограничивают доступ РФ к некоторым технологиям и услугам, которые могут быть использованы для производства и переработки нефти.

Напомним, данные санкции против России были введены в 2014 году из-за вооруженной агрессии России на Донбассе. Это один из пакетов санкций, которые ЕС ввел против России. До этого, в марте 2020 года, Евросоюз продлил еще на шесть месяцев санкции против России. Они предусматривают запрет на выдачу виз и заморозку активов 175 граждан и 44 юридических лиц.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз еще на год продлил санкции против России из-за оккупации Крыма. Крымские санкции ЕС запрещают импорт в Евросоюз товаров из оккупированного Крыма и Севастополя и экспорт определенных товаров и технологий из ЕС, касающихся транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Также они запрещают делать инвестиции европейским бизнесменам и оказывать туристические услуги на территории аннексированного украинского полуострова. В частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты.