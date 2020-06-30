Резонансный международный скандал с Россией набирает обороты - у Путина запаниковали

Резонансный международный скандал о сговоре России с талибами, которым российская разведка платила за убийство американских военных в Афганистане, набирает обороты. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп назвал эту шокирующую информацию "фейком", уверив, что у разведки нет данных, подтверждающих подлость России, Конгресс требует больше информации от Белого дома о заказе со стороны России нападений и убийств американских военных. В Кремле уже запаниковали, но в традиционной манере открестились от сговора с талибами. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина назвал эти данные "чушью собачьей". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Я не думаю, что такое в принципе возможно. Распространять такого рода информацию — это нелепо. Возможно, это прозвучит резко, но, если говорить не на дипломатическом языке, все это — на 100% чушь собачья", — прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков ситуацию.

Но в США не собираются закрывать глава на очередные зверства Кремля. Члены Конгресса США от обеих партий уже направили письма в Белый дом и нацразведку, требуя немедленной реакции на случившееся.

"Неотложными являются вопросы, был ли проинформирован президент, а если нет, то почему нет? И почему Конгресс не был проинформирован? Поэтому я немедленно требую проведения межведомственного брифинга для всех членов Палаты представителей. Тревожная тишина и бездействие администрации угрожают жизням наших войск и наших партнеров по коалиции", — отметила в письмах директору Национальной разведки США спикер Палаты представителей конгрессвумен от демократов Нэнси Пелоси.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм сразу после появления публикации о возможной причастности России к нападениям талибов на американских военных в Афганистане также отметил, что этот вопрос требует серьезного внимания.

"Я ожидаю, что администрация Трампа серьезно отнесется к таким обвинениям и немедленно сообщит Конгрессу о достоверности этих сообщений", — отметил однопартиец президента США.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство военных коалиции, возглавляемой США, в Афганистане. Эту ифномрацию источнику подтвердили в американской разведке. Американскому изданию удалось узнать от разведки США, что спецоперацией занималось одно из подразделений российской военной разведки. На эти признания решились захваченные боевики во время допросов. Всего в прошлом году в Афганистане было убито 20 американцев, однако за кого именно из них заплатила РФ пока не сообщается.

По данным издания, речь идет о гибели трех морских пехотинцев США в апреле 2019 года при взрыве автомобиля в Афганистане. Версию о связи между их смертью и готовностью России предоставлять денежные вознаграждения талибам рассматривали разведывательные службы США.

В Национальном совете безопасности США, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ пока отказываются комментировать эту информацию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп удивил реакцией на этот шокирующий международный скандал. Он считает фейком информацию о том, что Россия платила талибам за убийство военных США и ЕС. По его словам, и разведка США признала эту информацию недостоверной, поэтому и не сообщила ему о происходящем.