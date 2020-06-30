Верховная Рада внезапно изменила свои планы - что происходит

Верховной Раде Украины осталось работать две полноценные недели в пленарном режиме, но депутаты готовы на усиленный режим. Если будет необходимо помочь в преодолении последствий наводнений на западе Украины и поступят предложения Кабмина, то народные избранники изменят план заседаний, чтобы оперативно включиться в этот процесс. С таким заявлением выступил спикер ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета 30 июня, сообщает ONLINE.UA.

"Я уверен, что все депутатские фракции и группы, комитеты готовы работать в усиленном режиме в случае, если поступят предложения от Кабинета министров Украины. Мы готовы помочь, готовы оперативно включиться в этот процесс", — отметил Разумков.

Спикер ВРУ уверил, что профильные комитеты готовы, в том числе, внести изменения в бюджет по мере необходимости. Разумков подчеркнул, что наводнения на западе страны — это очень большая проблема для государства. Он отметил, что непогода стала серьзным вызовом, который может сильно ударить по экономическому и экологическому секторам, особенно в условиях экономического кризиса и борьбы с коронавирусом. Поэтому председатель Верховной Рады обратился к представителю правительства в парламенте Василию Мокану и заверил, что Верховная Рада готова проводить совещания с Кабмином и профильными министерствами.

В свою очередь первый заместитель председателя парламента Украины Руслан Стефанчук в начале выступления напомнил, что осталось работать два полноценных недели в пленарном режиме и высказался за максимальную концентрацию внимания на тех законодательных актах, которые являются крайне необходимыми для развития Украины.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк согласилась с тем, что большое наводнение на Западе Украины требует быстрой реакции.

"Мы как Верховная Рада должны объединиться и сделать все возможное, чтобы тысячи пострадавших семей не остались наедине со своими проблемами", — отметила она.

Напомним, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий наводнений. По данным ГСЧС, остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов, всего пострадали от наводнений 349 населенных пунктов. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов. На ликвидацию катастрофических последствий Кабмин выделил уже 700 илн гривен из бюджета.

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