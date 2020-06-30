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Верховная Рада внезапно изменила свои планы - что происходит

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Верховная Рада внезапно изменила свои планы - что происходит Дмитро Разумков (фото — rada.gov.ua)

Верховной Раде Украины осталось работать две полноценные недели в пленарном режиме, но депутаты готовы на усиленный режим. Если будет необходимо помочь в преодолении последствий наводнений на западе Украины и поступят предложения Кабмина, то народные избранники изменят план заседаний, чтобы оперативно включиться в этот процесс. С таким заявлением выступил спикер ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета 30 июня, сообщает ONLINE.UA.

"Я уверен, что все депутатские фракции и группы, комитеты готовы работать в усиленном режиме в случае, если поступят предложения от Кабинета министров Украины. Мы готовы помочь, готовы оперативно включиться в этот процесс", — отметил Разумков.

Спикер ВРУ уверил, что профильные комитеты готовы, в том числе, внести изменения в бюджет по мере необходимости. Разумков подчеркнул, что наводнения на западе страны — это очень большая проблема для государства. Он отметил, что непогода стала серьзным вызовом, который может сильно ударить по экономическому и экологическому секторам, особенно в условиях экономического кризиса и борьбы с коронавирусом. Поэтому председатель Верховной Рады обратился к представителю правительства в парламенте Василию Мокану и заверил, что Верховная Рада готова проводить совещания с Кабмином и профильными министерствами.

В свою очередь первый заместитель председателя парламента Украины Руслан Стефанчук в начале выступления напомнил, что осталось работать два полноценных недели в пленарном режиме и высказался за максимальную концентрацию внимания на тех законодательных актах, которые являются крайне необходимыми для развития Украины.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк согласилась с тем, что большое наводнение на Западе Украины требует быстрой реакции.

"Мы как Верховная Рада должны объединиться и сделать все возможное, чтобы тысячи пострадавших семей не остались наедине со своими проблемами", — отметила она.

Напомним, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий наводнений. По данным ГСЧС, остаются подтопленными из-за непогоды 70 населенных пунктов, всего пострадали от наводнений 349 населенных пунктов. На сегодняшний день остаются разрушенными 150,5 км автодорог и 83 моста, при этом стихия повредила 582 километра дорог и 220 мостов. На ликвидацию катастрофических последствий Кабмин выделил уже 700 илн гривен из бюджета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде Зеленского решились на резонансное признание. Народный депутат из президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что парламентарии зря ели свой хлеб, так как получали полную зарплату за недостаточную работу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Верховная Рада, депутаты, бюджет, Кабмин, внеочередное заседание, Дмитрий Разумков, Украина, наводнения
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