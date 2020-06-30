Европарламент принял новое шокирующее решение относительно Крыма

В Евросоюзе снова решили нарушить руководящие принципы блока относительно контактов с де-факто властями аннексированного Крыма. Группа евродепутатов Франции неожиданно для всех решила поехать на оккупированный украинский полуостров, чтобы оценить результаты незаконного голосования за изменение Конституции РФ, которое команда российского президента Владимира Путина устроила там в нарушение международного права. Так называемый глава комитета крымского "парламента" по народной дипломатии и межнациональных отношений Юрий Гемпель сообщил, что в Крым приедет европейская делегация из пяти человек во главе с депутатом Европарламента, членом комитета по иностранным делам, президентом Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Делегация депутатов Европейского парламента посетит Крым с 30 июня по 2 июля. Все они являются депутатами Европарламента от Франции. Они посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе", — сообщил Гемпель.

В "мининформе" оккупированного Крыма уточнили, что европейские парламентарии намерены в день голосования, 1 июля, посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе, чтобы "подробно ознакомиться с процессом волеизъявления крымчан". В этот же день в Ялте запланирована пресс-конференция для журналистов.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Власти ЕС данное неоднозначное решение не комментируют.

Напомним, Путин принял решение провести голосование за изменение Конституции РФ на украинском полуострове, чтобы снова попытаться переубедить международное сообщество в законности оккупации Крыма. В МИД Украины уже отреагировали на скандальную провокацию Путина — в ведомстве подчеркнули, что эти фейковые выборы оккупантов не признают ни Украина, ни международное сообщество, поэтому их результаты будут ничтожными, а все причастные к проведению голосования понесут ответственность согласно украинскому законодательству.

Как известно, Путин еще в начале года решил изменить Конституцию РФ, чтобы обнулить свой президентский срок. Пандемия коронавируса едва не поломала его планы, так как провести голосование стало невозможным. Но чтобы добиться цели, глава Кремля решил отменить карантин в РФ, заявив, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по заболеваемости, а число больных в РФ ежедневно увеличивается на 8-10 тысяч. Такой хитрый трюк позволил ему назначить голосование на 1 июля, причем поддержать правки в основной закон России граждане могут прямо из дома, поскольку недавно Путин разрешил им голосовать дистанционно, опасаясь низкой явки. Также к голосованию глава Кремля решил привлечь жиелей оккупированного Донбасса и Крыма, так как россияне не спешат его поддерживать.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского приготовили крайне неприятный сюрприз Путину за незаконное голосование в Крыму.