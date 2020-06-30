Заразится огромное количество людей - миру угрожает новая опасная пандемия

Нынешняя пандемия коронавируса может стать не последней. В Китае открыли новый штамм свиного гриппа, схожего с вирусом H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году — его назвали G4. До настоящего времени этот штамм не представлял угрозы, но мониторинг новых типов свиного гриппа показал, что у людей нет иммунитета к нему, а он обладает высокой адаптивностью к заражению людей. Об этом говорится в новом исследовании, результаты которого на днях опубликовали ученые из нескольких китайских аграрных университетов и китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает ONLINE.UA.
Ученые проводили исследование в период с 2011 по 2018 года. Они проанализировали около 30 тысячи мазков из носа свиней на фермах в 10 китайских провинциях, и обнаружили 179 вирусов, которые вызывают свиной грипп. Самым опасным из них для людей оказался штамм G4, так как он способен размножаться в клетках человека и вызывать серьезные симптомы болезни, включая лихорадку, кашель и насморк. По словам ученых, вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и H1N1, который в 2009 году унес жизни сотен тысяч человек по всему миру.
Иммунитет человека, по утверждению экспертов, на данный момент не позволяет защититься от этого вируса и, согласно анализам крови на антитела к G4, уже более 10% сотрудников китайских свиноферм заразились новым штаммом свиного гриппа. Пока правдо доказано, что вирус передается от животных к людям, но доказательств передачи G4 от человека к человеку еще нет.
Ссылаясь на исследования, ученые полагают, что до 4,4% населения в целом могли быть подвергнуты воздействию нового свиного гриппа, а это грозит человечеству новой пандемией. Эксперты обеспокоены тем, что патоген может мутировать в человеческом теле и становиться более заразным. Инфекционисты призывают не пренебрегать исследованием новых вирусов, отметив, что выявленный опасный свиной грипп "может нас удивить".
Важно отметить, что пандемия коронавируса на сегодняшний день только набирает обороты. В ВОЗ считают, что она продлится еще как минимум полгода. На сегодняшний день более 10 млн человек во всем мире заразились
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