Тема себя исчерпала - в Кабмине шокировали заявлением об Авакове

Премьер Денис Шмигаль снова отреагировал на идею отставки Арсена Авакова. Он утверждает, что такая инициатива якобы себя исчерпала. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью топпосадовця BBC Украина.

По словам главы правительства, такие вопросы "почти традиционные".

"Почти традиционный вопрос о господина Авакова и реформу полиции. Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. Относительно реформы полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня", — утверждает он.

Шмыгаль объяснил, фактически новая полиция и старые правоохранительные органы — разные структуры. Ситуацией, когда среди 300 тысяч украинских правоохранителей, которые имеют оружие и полномочия, попадаются негодяи он назвал вполне вероятной.

"Мы их видим, это проявляется в тех преступлениях, которые вступают в резонанс. Какое критическое достижения реформы? Это быстрое наказание, это несокрытие таких преступлений-это неотвратимость наказания для преступников в форме. Уровень доверия к милиции семь лет назад и сейчас - это две разных величины", — добавил политик.

Он заметил, большинство украинцев первым образом информируют о бедах именно полицию, а правоохранители - это граждане, которые рискуют своей жизнью.

Напомним, против Арсена Авакова в Украине недавно провели целую серию акции. Участники протестов требовали его отставки. На фоне таких событиях лично президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмигаль называли главу МВД эффективным министром и отказывались идти на встречу протестующим.

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента Владимира Зеленского решились на неожиданный признанием — там откровенно рассказали о том, что во время акций протеста, на которых требовали увольнения главы МВД, Арсен Аваков предлагал свою отставку. Однако именно украинский лидер вроде бы не отпустил скандального министра.