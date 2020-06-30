Путин принял новое скандальное решение против Украины

Команда российского президента Владимира Путина продолжает шокировать скандальными решениями против Украины в оккупированном Крыму. На этот раз Кремль решил запустить грузовое железнодорожное движение по незаконно построенному Крымскому мосту. Первые грузовые составы оккупанты отправили 30 июня — в год они планируют перевозить до 13 млн тонн груза. Об очередной демонстрации Путиным общепризнанных принципов и норм международного права сообщил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает ONLINE.UA.

Сегодня, 30 июня, по Крымскому мосту пройдут два грузовых состава: один из оккупированного Севастополя, второй — из Краснодарского края. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение. В вагонах, как отметили оккупанты, повезут кальцинированную соду, известняк, топливо, удобрения, зерновые, рельсы и цемент.

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 млн тонн грузов в год. Запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит, и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности полуострова. Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего, поможет снизить цены на продукты питания", — прокомментировал Аксенов запуск грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Напомним, оккупанты открыли железную дорогу на Крымском мосту 23 декабря 2019 года при личном участии Путина. Глава Кремля проехал в кабине машиниста от оккупированной Керчи до станции Тамань в Краснодарском крае. В тот же день из Санкт-Петербурга на оккупированный украинский полуостров отправился первый российский поезд. Также на полуостров незаконно курсируют поезда из Москвы в Симферополь.

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело за запуск российских поездов на украинский полуостров и незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Ответчиком в иске выступает компания "Гранд-Экспресс", которая является оператором перевозок из российского Санкт-Петербурга в аннексированный Крым по скандальному Крымскому мосту. В России это решение назвали "ничтожным жестом", за которым не последует никаких последствий.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин решил продать российским олигархам за бесценок украинский винодельческий комбинат "Массандра". У Путина оценили его в 9 млн долларов, хотя настоящая стоимость комбината более 7 млрд долларов и это цена без оборудования, а только виноградников.