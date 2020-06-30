Это не ошибка - Шмыгаль сделал громкое заявление о карантине

Карантин в Украине продолжался в жестком формате с середины марта до середины мая. Режим начали ослаблять, однако в июне возникла вторая волна эпидемии COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC Украина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас послабления все же внедряют в отдельных регионах, даже на фоне распространения коронавирус.

"Это не ошибка. Мы ответственно относимся к послаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть бурный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости. Наша задача сегодня — при сохранении жизней не потерять экономику Украины", — пояснил Шмыгаль.

Он напомнил, в настоящее время эпидемический показатель демонстрирует 50 инфицированных на 100 тысяч жителей страны.

"Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения уже на уровне страны и отдельных областей", — предупредил Шмыгаль.

Вместе с тем премьер добавил, одним из важнейших показателей стала загруженность коек в больницах, которые принимают пациентов с диагнозами COVID-19 . В идеале она не должна превышать 50%, однако в двух областях зафиксировали загруженность 52% и 60%.

По состоянию на утро 30 июня в Украине подтвердили 44 334 случаи коронавируса COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, в Китае открыли новый штамм свиного гриппа, схожего с вирусом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году — его назвали G4. До настоящего времени этот штамм не представлял угрозы, но мониторинг новых типов свиного гриппа показал, что у людей нет иммунитета к нему, а он имеет высокую адаптивность к заражению людей.