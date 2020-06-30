Трампа уличили в жестких оскорблениях иностранных лидеров - шокирующий скандал

Американского президента Дональд Трампа поймали на систематических оскорблениях в адрес иностранных лидеров. "Жертвами" его утверждений стали канцлер Ангела Меркель, президент Эммануэль Макрон и другие политики. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

По данным источников телеканала, инциденты случались во время международных телефонных разговоров американского лидера. Наибольшее количество таких контактов тот провел с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Плотность разговоров достигала нескольких в неделю.

Трамп рассказывал турецкому лидеру о своей радости от разгрома бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы.

В разговоре с королевским наследником Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном американский лидер хвастался своим бизнесом, богатством и получением президентской должности. Решение своих предшественников Трамп назвал буквально "идиотизмом".

Согласно данным анонимного немецкого чиновника, отдельные разговоры президента США стали "необычными". Их засекретили благодаря специальным механизмам.

Про бывшую британскую премьершу Трамп говорил, что их якобы не хватало мужества, в адрес Меркель он говорил, что и "глупая". Под его образы также попал французский коллега Макрон, премьер Канады Джастин Трюдо и глава австралийского правительства Скотт Моррисон.

Напомним, Дональд Трамп регулярно попадает в необычные ситуации именно через свои публичные заявления или утверждения, которые звучат вне публикой.

Как сообщал ONLINE.UA, немало мировых лидеров обратили внимание на то, с какой молниеносной скоростью ухудшились отношения между Германией и Соединенными Штатами Америки, однако никто и не догадывался, чем это все может закончиться. Недавно лидер ФРГ Ангела Меркель публично и бесстрашно решилась бросить вызов США. Подробности — по ссылке.