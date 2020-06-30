ОБСЕ бьет тревогу из-за критической ситуации на Донбассе - что происходит

Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает внимательно следить за всеми действиями и провокациями пророссийских сил на Донбассе. Недавно стало известно, что СММ обнаружила почти сотню единиц тяжелого вооружения российских гибридных войск в ОРДЛО, которое боевики тщательно скрывают, в связи с чем блокируют работу миссии. На протяжении выходных оккупанты не пускали представителей СММ на оккупированные территории, требуя разрешения. Сегодня, 30 июня, провокация повторилась. На КПВВ "Гнутово" боевики запретили проезд наблюдателей ОБСЕ, мотивируя свой отказ в пропуске карантинными мероприятиями. В СММ бьют тревогу из-за этой критической ситуации, отмечая, что боевики не только не пропускают никого в ОРДЛО, а и установили металлическое заграждение и шипы поперек дороги. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на отчет СММ.

При этом в ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Обострение обстановки подтвердило и командование ООС. В отчете штаба указано, что только за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. Под вражеский огонь попали защитники хутора Вольный, Крымского, Луганского, Южного, Березового, Старогнатовки, Марьинки.

Более того, боевики 28 июня с поселка Доломитное Донецкой области целенаправленно обстреляли жилые дома в поселке Новолуганское, применив стрелковое оружие калибра 7,62 мм. В результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором — враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома.

"Наблюдателями украинской стороны СЦКК, которые работали на месте происшествия, также было установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению. Оккупанты сознательно не выполняют Минские соглашения и систематически подтверждают свое нежелание соблюдать режим прекращения огня, продолжая регулярно обстреливать жилые районы Донбасса", — подчеркнули в ООС.

Стоит отметить, что недавно украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться лично в следующие несколько месяцев. Кроме того, он отметил, что в условиях пандемии все усилия и ресурсы необходимо направить не на войну, а для скорейшей победы над COVID-19 .

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия перебросила танки на Донбасс. По словам представителей ОБСЕ, чтобы скрыть перемещение оккупационных сил и средств и проехать незамеченным, противник постоянно использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска.