Угрозы нет - к украинцам обратились с важным предупреждением

Недавно в Украине началась сессия Внешнего независимого оценивания. В правительстве утверждают, что не планируют ее отменять в условиях карантина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC Украина.

Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, тестирование пока не находится под угрозой.

"Я публично заявляю: угрозы для ВНО нет и не будет, вы видите, что оно проходит. Эти все манипуляции угрозу, что ВНО отменят — это такие политические технологии, манипуляции и расшатывания власти", — подчеркнул он.

Политик добавил, продолжатся в дальнейшем масштабные реформы в области образования.

"Мы будем их реализовывать. И Новую украинскую школу, и реформу образования в целом", — добавил Шмыгаль.

Еще до начала сессии ЗНО украинский президент выступил с инициативой о особые условия, которые получат абитуриенты с ОРДЛО при поступлении в вузы на подконтрольной территории. В частности, речь шла о бесплатном обучении и отмены для таких лиц необходимости сдавать ВНО.

По официальным данным, нынешняя сессия оценивание продлится до 17 июля. Для его проведения власть ввела жесткие правила, которые касаются даже передвижение групп абитуриентов помещениями, которые принимают ВНО.

По состоянию на утро 30 июня по всей Украине с начала эпидемии установили 44 334 диагнозы COVID-19 .

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, все аудитории, которые будут принимать абитуриентов, будут дезинфицировать, участники будут передвигаться исключительно запланированными маршрутами, чтобы группы не сталкивались друг с другом.

Графики передвижения помещениями, где будут проходить тесты, вывесят на входе до соответствующих учреждений.

Как сообщал ONLINE.UA, в местах ВНО будут дежурить медики, которые будут беседовать с участниками, измерять им температуру и следить за соблюдением правил аудиторий. Также на входе всем будут выдавать маски.