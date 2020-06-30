Надо готовиться - Зеленский срочно предостерег Украину

Коронавирус в Украине продолжает распространяться большими прыжками. На фоне такого развития эпидемической ситуации президент Владимир Зеленский призвал готовиться к полноценной второй волны COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента, где 30 июня состоялось традиционное совещание.

По официальным данным, Львовщина стала лидером по количеству новых диагнозов COVID-19 в сутки в течение последних дней. Данные привел премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готовой ко всему", — ответил на это президент Зеленский.

Представители правительства отметили, что готовят все больницы к вероятной второй волны. Лимит сейчас составляет около 30 тысяч коек по всей стране.

В то же время давать разрешение на возобновление работы отдельных заведений украинская власть не собирается. В частности, речь идет о детские лагеря.

"Также президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения – это лодки, помпы, специальные костюмы", — подчеркнули в ОПУ.

По состоянию на утро 30 июня в Украине зарегистрировали 44 334 случаи COVID-19 . За минувшие сутки новых 706.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно в Украине началась сессия Внешнего независимого оценивания. В правительстве утверждают, что не планируют ее отменять в условиях карантина.

Согласно заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, тестирование пока не находится под угрозой.