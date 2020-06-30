Стратегия другая - у Зеленского сделали громкое заявление о признании оккупации Крыма

Уже шестой год продолжает незаконная оккупация украинского Крыма Россией, но официальный Киев продолжает борьбу за свою территорию, несмотря на то, что Кремль отказывается вести любые переговоры по этому вопросу и постоянно демонстрирует перед всем миром нежелание следовать международному праву. Украинские власти уже готовят новую стратегию по деоккупации Крыма, согласно которой Украина не собирается просить компенсацию за аннексию Крымского полуострова — Киев настаивает исключительно на незаконной оккупации украинской территории, чтобы никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Подробности новой стратегии Украины по оккупированному Крыму сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью Крым.Реалии, сообщает ONLINE.UA.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", – пояснил Кулеба.

Важно отметить, что тем временем команда российского президента Владимира Путина проводит в оккупированном Крыму очередную наглую провокацию, чтобы снова попытаться переубедить международное сообщество в законности оккупации украинского полуострова. Кремль устроил там голосование за изменение Конституции РФ. Украиснкие власти уже отреагировали на новое путинское шоу. МИД Украины обратилось к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования" на временно оккупированных территориях Крыма, в Донецкой и Луганской областях. Официальный Киев просит усилить санкционное давление на Российскую Федерацию. У Зеленского уверены, что эта очередная провокация Путина будет иметь для него серьезные политические и правовые последствия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европарламент принял новое шокирующее решение относительно Крыма. Группа евродепутатов Франции неожиданно для всех решила поехать на оккупированный украинский полуостров, чтобы оценить результаты незаконного голосования за изменение Конституции РФ, которое команда российского президента Владимира Путина устроила там в нарушение международного права. Это решение противоречит руководящим принципам ЕС относительно контактов с де-факто властями аннексированного Крыма.