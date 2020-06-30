Никаких ограничений - в Верховной Раде анонсировали неожиданное решение

Спустя два месяца после того, как Верховная Рада ограничила выплаты заработных плат чиновникам и нардепам в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, народные избранники хотят отменить эти ограничения. В ВРУ уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3708, в котором предлагают больше не ограничивать выплаты до 47230 гривен. Они настаивают, чтобы введенные ограничения действовали не более трех месяцев, а этом значит, что если парламент примет этот законопроект, то уже с июля зарплаты чиновников и госслужащих любого ранга смогут вырасти до сотни тысяч гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт парламента.

"Предлагается внести изменение в части третьей статьи 29 закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которой предусмотреть, что ограничение применяется и действует не более трех месяцев со дня применения этого ограничения", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Когда будет рассмотрен данный проект закона, пока неизвестно. Но народный депутат Олег Синютка в соцсети сообщил, что нардепы намерены его принять. Он красноречиво прокомментировал это решение фразой — "Для своих эпоха бедности уже заканчивается!!".

Напомним, в апреле Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Согласно им, выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам ограничили до 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года. То есть, на время карантина начисленная заработная плата ограничена максимальным размером 47230 гривен.

Важно отметить, что еще в январе парламент выдвинул требование правительству отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений. Тогда бывший глава КМУ Алексей Гончарук утверждал, что в Кабинете министров решили проблему с сотнями тысяч премий и заработной платой чиновников. Гончарук тогда уверял, что теперь зарплата министра будет привязана к средней заработной плате в Украине, то есть ограничена размером 3-5 средних заработных плат.

В начале марта стало известно, что все министры правительства отказались от своих премий до конца текущего года. Вопрос их премий на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы за год.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что парламент мгновенно отреагировал на требование Зеленского относительно жителей ОРДЛО. Речь идет о законопроекте, предусматривающем отмену обязательного ВНО для поступающих в украинские вузы детей из ОРДЛО. Также в документе предлашается разрешить выпускникам с Донбассе бесплатно учиться в высших учебных заведениях страны.