Легализация игорного бизнеса - в Раде сделали важное заявление

В Верховной Раде по состоянию на вторник, 30 июня, началось рассмотрение предложенных поправок в законопроект о легализации азартных игр. Количество зарегистрированных правок достигает 3,5 тысячи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление спикера Дмитрия Разумкова.

По его словам, процесс может затянуться на несколько следующих дней.

"Думаю, что не все авторы будут настаивать на правках в полном объеме. Будем смотреть, как будут развиваться события... Я надеюсь, что за несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", — подчеркнул спикер.

Разумков добавил, что не может точно назвать день, когда все правки будут рассмотрены. Сейчас невозможно изменить процедуру рассмотрения на упрощенную, как было во время принятия банковского законопроекта, потому что народные депутаты уже начали работу.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 20 июня объявил, документ необходимо рассмотреть в течение следующей недели, чтобы государственный бюджет 2020 года смог получить 7 миллиардов гривен от игорного бизнеса.

Первое рассмотрение законопроекта планировалось еще в пятницу, 19 июня. Впрочем, Рада работала за порядком сокращенного дня, поэтому его решили перенести. К проекту уже зарегистрировали около 3,5 тысячи правок.

Политик напомнил о закрытии 80 тысяч игровых автоматов по всей стране за несколько месяцев до того.

Как сообщал ONLINE.UA, Верховной Раде Украины осталось работать две полноценные недели в пленарном режиме, но депутаты готовы на усиленный режим. Если будет необходимо помочь в преодолении последствий наводнений на западе Украины и поступят предложения Кабмина, то народные избранники изменят план заседаний, чтобы оперативно включиться в этот процесс.