Долги уже превышают миллиард - легендарный Цирк дю Солей оказался на грани банкротства

Пандемия коронавируса и спровоцированный нею мировой экономический кризис беспощадно уничтожает успешные компании по всему миру. В их число попал легендарный Цирк дю Солей, который оказался на грани банкротства из-за вынужденного прекращения выступлений. За три месяца карантина долги цирковой компании выросли до 1,25 млрд долларов, а сотрудники цирка остались без зарплаты. В результате реководство цирка пошло на радикальные меры — Cirque du Soleil подал заявление на защиту от банкротства и уволить тысячи сотрудников. При этом гендиректор Даниэль Ламарр обещает перезапустить Цирк дю Солей, а после возобновления шоу вернуть большинство сотрудников обратно на работу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт цирковой компании.

На данный момент известно, что правительство Канады и ряд частных инвесторов заявили о готовности реструктуризировать долги Цирка дю Солей. Инвесторы из США и Китая также уже готовы предоставить компании 300 млн долларов для рестарта и возвращения в шоу-бизнес.

"В течение 36 лет Cirque du Soleil был успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19 , руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", – пояснил ситуацию гендиректор цирка Даниэль Ламарр.

Напомним, Цирк дю Срлей является ведущей в мире компанией, которая представляет современный жанр циркового искусства. Он был основан в 1984 году Ги Лалиберте и Даниелем Готье. Базируется компания в канадском Монреале. Труппа Цирка дю Солей состоит из 4 тысяч артистов, что позволяет компании одновременно давать представления в разных странах мира. Из-за коронакризиса компания вынуждена уволить 3480 человек из труппы, а это почти 90% персонала. Но как только ситуация с долгами разрешится и возобновятся цирковые представления, то Цирк дю Солей обещает возобновить свою деятельность.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США на шоу Cirque du Soleil во время выступления разбился акробат Янн Арно. Он упал с большой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.