Украина жестко ответила на скандальное решение ЕС по Крыму

Украинские власти не собираются закрывать глаза и мириться с беспределом, который команда российского президента Владимира Путина устраивают в оккупированном Крыму. В МИД Украины молниеносно отреагировали на скандальное решение евродепутатов посетить украинский полуостров, где Кремль в нарушение всех международных норм и правил проводит голосование за изменение Конституции РФ. 30 июня на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова потребовала официально отреагировать на эту резонансную ситуацию. Она напомнила, что Путин проводит голосование в Крыму незаконно и за эту очередную провокацию Кремль должен понести правовую ответственность. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

"Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым (30 июня — 2 июля). Первый заместитель министра также отметила незаконности проведения оккупационной администрацией РФ «голосования» о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и города Севастополь, как и любых «референдумов» и «голосований» на оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что посол Франции в Украине подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций. Дипломат заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джапаровой отнисительно визита французских депутатов Европарламента в Крым.

Кроме визита европарламентариев в оккупированный Крым, украинские и французские дипломаты обсудили визита в Киев президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского. Также на переговорах была достигнута договоренность об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов.

Представители Украины и Франции обсудили возможность проведения заседания двусторонней экономической комиссии, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Эмине Джапарова поблагодарила за помощь Франции в социально-экономическом восстановлении восточных областей Украины, пострадавших от агрессии РФ, а также попросила помочь Париж регионам, которые пострадали от наводнения.

Напомним, 30 июня стало известно, что в Евросоюзе снова решили нарушить руководящие принципы блока относительно контактов с де-факто властями аннексированного Крыма. Группа евродепутатов Франции неожиданно для всех решила поехать на оккупированный украинский полуостров, чтобы оценить результаты незаконного голосования за изменение Конституции РФ, которое команда российского президента Владимира Путина устроила там в нарушение международного права. Так называемый глава комитета крымского "парламента" по народной дипломатии и межнациональных отношений Юрий Гемпель сообщил, что в Крым приедет европейская делегация из пяти человек во главе с депутатом Европарламента, членом комитета по иностранным делам, президентом Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД Украины сделали важное заявление о признании оккупации Крыма Россией.