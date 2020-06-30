Нужно быть бдительными - ВОЗ отреагировала на новую шокирующую угрозу

Новый штамм свиного гриппа G4 спровоцировать новую пандемию. Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучат новую инфекцию, чтобы получить больше данных. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на представителя структуры Кристиана Линдмайера.

По его словам, речь идет о китайское исследование, которое выявило этот вирус.

"Это также говорит, что мы не можем ослаблять наше внимание в отношении гриппа, нам надо быть бдительными и продолжать наблюдение, даже во время пандемии коронавирус", — пояснил Линдмайер.

Напомним, сведения о работе китайских ученых опубликовали в американском журнале PNAS. Эксперты назвали этот штамм G4 таким, что обладает "всеми существенно важными признаками, которые говорят о его высокой способностью инфицировать людей".

По итогам анализа на наличие антител у работников свиных ферм выяснилось, что около 10% из них заразились новым штаммом гриппа. Предварительная оценка указывает на вероятность заражения около 4,4% от всего человечества в случае вспышки пандемии.

Вирус может передаваться от животных к людям, однако пока нет свидетельств его перемещение между людьми. Ученые опасаются, что грипп может адаптироваться и начать инфицировать людей массово, уже без роли животных.

Новый вирус G4 происходит от H1N1, который стал причиной масштабной эпидемии 2009 года.

Напомним, тем временем планетой шагает коронавирус COVID-19 . По состоянию на 30 июня в мире зарегистрировали более 10,3 миллиона случаев от начала пандемии.

Как сообщал ONLINE.UA, британский ученый Майкл Грегор предупредил об опасности новой пандемии, которая станет хуже коронавирус и ядерной войны. По его прогнозу, она может уничтожить половину человечества. О новой пандемии, которая грозит всего мира, то написал книгу на 500 страниц, в которой собрал данные более 3 тысяч научных исследований.