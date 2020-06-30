Начнется новая война - Лукашенко поразил резонансным заявлением

Глава Кремля Владимир Путин недавно опубликовал статью, в которой грубо исказил исторические факты. Ее до сих пор активно обсуждают мировые лидеры, влиятельные чиновники из разных стран и все международное сообщество, которые жестко осуждают Путина за ложь и грубое искажение фактов. Но белорусский лидер Александр Лукашенко упорно стоит на стороне главы Кремля, опозорившегося на весь мир своим творением. Сегодня, 30 июня, он приехал в Тверскую область, где вместе с Путиным открыл "Ржевский мемориал советскому солдату". Он назвал этот памятник символом нерушимой дружбы между Россией и Белорусью и подчеркнул, что если позволить исказить историю, имея ввиду ту, что уже переписал Путин, начнется новая война. Об этом сообщает ONLINE.UA со сслыкой на БЕЛТА.

"Памятник подо Ржевом станет символом нерушимой дружбы между Россией и Белоруссией, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом предков. Как только мы забудем дорогу к святым местам — мы обязательно будем воевать", — отличился Лукашенко резонансным заявлением.

Важно отметить, что после этого мероприятия, Лукашенко и Путин должны провести переговоры. На них белорусский лидер планирует выдвинуть Путину претензии из-за кремлевского вмешательство в выборы президента Беларуси, которые состоятся 9 августа 2020 года.

Напомним, недавно Путин обнародовал свою статью под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней он сбрасывает ответственность за разжигания глобального конфликта из Москвы и прямо обвиняет в войне Запад. Также Путин оправдывает действия сталинской дипломатии и особенно пакт Риббентропа-Молотова, так как Запад якобы бросил Советский Союз на произвол судьбы, один на один с нацистским агрессором.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко отличился новым скандальным выпадом против Украины. 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, он забыл о вкладе украинцев, миллионы которых отдали свои жизни ради мира. Но президент Беларуси в своем поздравлении с праздником, в частности адресованном главе России Владимиру Путину, упомянул только белорусов и россиян.