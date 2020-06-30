Не только наступление - зачем Путин срочно проводит массовую мобилизацию

Российский глава Владимир Путин не остановливается перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, поэтому уже в ближайшей перспективе Россия начнет новое масштабное наступление против Украины, об угрозе которого ранее заявила разведка Минобороны и западные военные эксперты. Опасные планы Кремля подтвердились накануне, когда Путин подписал указ о срочных военных сборах в России, к которым привлекут запасников. Военные эксперты считают, что это серьезный сигнал для Украины, которой нужно готовится к наступлению российских военных. Однако, они отмечают, что не только наступление лежит в планах Путина, но и косвенное давление на президента Украины Владимира Зеленского, которого в Кремле таким образом хотят заставить выполнять условия агрессора. Такое мнение выразил представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк в интервью 24 каналу, передает ONLINE.UA.

Массовая мобилизация в России, по мнению международного эксперта, имеет две цели. Первая заключается в желании Путина показать внутренней аудитории – россиянам, что армия находится в постоянной боевой готовности. Вторая причина кроется в косвенном давленим на президента Зеленского.

"Речь идет не о наступлении России на Украину, а об аккумуляции ресурса и военного капитала, чтобы в Украине это прочитали, как угрозу. Кремль ожидал, что Зеленский будет договариваться с Россией и выполнять условия агрессора. Этого не произошло. Поэтому Кремль ищет способы давления на главу Украины. Конечно, мы не должны открывать шампанское. Кремль продолжит агрессию", — подчеркнул Семенюк.

В свою очередь военный эксперт Игорь Лосев убежден, что рано или поздно Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину, к которому готовится с 2014 года. По его мнению, вооруженное нападение на Донбасс и оккупация Крыма — была только первой пробой пера.

"Ресурсов в России на то, чтобы удерживать Украину может не хватить, а захватить – да. Когда такие высокие ставки в игре, кто будет обращать внимание на санкции? Если у Путина будет шанс захватить Украину, он не будет обращать внимание на санкции", — уверен Лосев.

Эксперт не исключает, что Россия может напасть на Украину со стороны Крыма, чтобы захватить распределительные станции Северо-Крымского водоканала. Также он допускает вторжение РФ на Донбассе, на северо-востоке – в районе Чернигова.

При этом оба специалиста уверены, что Россия будет делать ставку не на открытое военное нападение, а на внутреннюю дестабилизацию Украины через пророссийские силы. Семенюк считает, что период открытых войн прошел, сейчас время войн в политическом и информационном пространстве, что позволяет Кремлю избежать ответственности за нападение на Украины.

"Но мобилизация в РФ, это скрытый сигнал, что Путин продолжит агрессию. Мы не должны расслабляться, потому что Россия понимает только силу. Украина должна укреплять свои оборонительные позиции", — подытожили военные эксперты.

Напомним, на фоне сообщений о масштабном наступлении России против Украины в ближайшее время, российский глава Владимир Путин объявил военные сборы в РФ, приказав призвать на них россиян, пребывающих в запасе. Соответствующий указ глава Кремля подписал 29 июня — он уже вступил в силу. Важно отметить, что в указе Путина о военных сборах в РФ есть три секретных пункта, которые не раскрыты для публичного ознакомления, а также нет сроков призыва, а это свидетельствует о том, что Кремль начал скрытую военную мобилизацию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина уже готовится к масштабному наступлению России осенью 2020 года.