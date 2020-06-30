Он выдающийся боксер - иностранный чемпион неожиданно похвалил украинца

Боксер-чемпион Оскар Де Ла Хойя назвал трех главных бойцов современности. До этого лаконичного рейтинга американец добавил одного украинского спортсмена. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Boxing Scene.

По мнению бывшего чемпиона в шести категориях, лидером современного бокса стал Сауль Альварес. Такую оценку он объяснил намерениями мексиканца драться только против лучших в мире.

Де Ла Хойя критикует других боксеров, потому что они начинают спрашивать — сколько получат за этот выход на ринг. Альварес таких вопросов якобы не ставит, он нацелен исключительно на поединок.

Вторая и третья ступени этого ТОП-3 заняли американец Терн Кроуфорд и украинец Василий Ломаченко. Кроуфорда он назвал чрезвычайно амбициозным и подходящим для статуса суперзвезды благодаря комбинации способностей и таланта.

"Ломаченко – выдающийся боксер. Думаю, что он может боксировать в первом полусреднем весе, если захочет, у него хорошо получалось", — подчеркнул американский чемпион.

Напомним, нынешний бокс оказался парализованным с самой зимы. Причиной тому стала эпидемия коронавирус COVID-19 . Боксеры не могут проводить боев, поскольку почти все страны поддерживают жесткий карантин для спортивных мероприятий. Их восстанавливают исключительно без зрителей, что можно оценить как критический параметр для бокса.

Бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса сорвался через карантинный режим. Такая судьба постигла и планы другого украинского бойца Александра Усика.

Как сообщал ONLINE.UA, британский боксер Тайсон Фьюри сделал редкий для него комплимент в адрес украинского коллеги Александра Усика. Он оценил его шансы устоять против Деонтея Уайлдера.

По мнению британского тяжеловеса, чемпиона WBC, украинец минимум доставит неприятностей американскому боксеру.