В ЕС нанесли мощный удар против путинской России - что случилось

Российскую телевизионную пропаганду заблокировали на территории Латвии. Официальная Рига на фоне агрессивной информационной политики Кремля обратилась в Брюссель. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Delfi.

По версии Национального совета по электронным СМИ, семь телеканалов группы RT (бывшей Russia Today) распространяли откровенную пропаганду.

Эксперты NEPLP объявили, что телеканалы "находятся под фактическим контролем и единоличным присмотром" пропагандистов Кремля, в том числе и известного Дмитрия Киселева — против него действующие европейские санкции.

Под блокировку попали такие каналы: "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV".

Латвийские спецслужбы подчеркнули, упомянутые выше каналы — это мощнейшие источники поступления российской пропаганды в страны Евросоюза.

"Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", — цитирует издание главу NEPLP Ивара Аболіньша.

Следует заметить, что Кремль распространяет по всему миру дезинформацию, которая выгодна ему, не только телеканалами и другими СМИ. Примером может стать недавняя статья президента Владимира Путина, которую нещадно раскритиковали историки со всего мира.

Ее главным месседжем стало оправдание советской агрессии против соседей. Путин утверждал, что в развязывании Второй мировой войны виноваты западные государства, а не СССР, который заключал с нацистами союзнические пакты с целью раздела Восточной Европы.

Как сообщал ONLINE.UA, статью главы РФ уже успели жестко раскритиковать немецкие историки и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. По словам украинского дипломата, писанина Владимира Путина является очень опасной, и этот факт нельзя игнорировать. По словам Мельника, это – неприкрытая угроза Путина всей Европе.

Глава Кремля намекает, что он не только в Украине готов "передвигать" границы с помощью силы, если Запад не выполнит его циничную требованию и не признает зоны влияния Москвы. Кроме того, дипломат призвал к строительству в Берлине мемориала украинским жертвам войны.