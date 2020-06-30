Критически важно - Зеленский выступил со срочным требованием

Во вторник, 30 июня, состоялось первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады под руководством президента Украины Владимира Зеленского. Во время заседания украинский лидер назвал критические важные нововведения, по которым требуются срочные решения реформаторов. Он напомнил, что все кто находятся у власти, должны нести ответственность за происходящее в стране и давать результаты, чтобы людям хотелось жить в Украине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"Любая реформа — это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы — это возможность", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас крайне важно запустить судебную реформу в Украине, так как существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно, по мнению президента, сделать эффективной систему здравоохранения. Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформирование налоговой системы и ускорение приватизации.

"Реформы — это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", — подытожил Зеленский.

Важно напомнить, что международная консультационная группа (МКГ), в которую входят Консультативная миссия Евросоюза, офис связи НАТО и посольство Штатов, продолжает внимательно следить за политической и социальной ситуациями в Украине. Так, недавно стало известно, что МКГ экстренно призвала украинский парламент принять закон о реформировании Службы безопасности Украины, который будет отвечать требованиям национальной безопасности и евроатлантическим стандартам. Стоит обратить внимание на то, что это уже не первый призыв, прозвучавший от ЕС, США и НАТО по этому поводу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз экстренно обратился к Украине с требованием внедрить реформы в сфере верховенства права.