Обострение на Донбассе - в ООС подтвердили неутешительные новости

Российские оккупанты нанесли нового удара на Донбассе. От начала суток июня под вражескими обстрелами ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на штаб Объединенных сил.

По официальным данным, враг состоянию на 17:00 во вторник нанес две вооруженные провокации.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", захватчики обстреляли наших защитников вблизи Невельского. Против украинских воинов противник вел огонь из минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин", — отметили в штабе.

В то же время в зоне ответственности "Север" зафиксировали обстрелы недалеко он населенного пункта Новозванівка. Там враг использовал минометы 120-мм , которые запрещены минскими договоренностями. Также обстрелы осуществлены при помощи ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", — добавили в командовании.

Украинская сторона ответила на провокации врага, чтобы подавить огонь со стороны боевиков. Пока неизвестно, какие потери получил противник, эта информация требует уточнения.

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Киев экстренно готовится к нападению российских военнослужащих. В МИД Украины донесли информацию об агрессивных планах Путина в ООН и ОБСЕ, а также обратились за помощью к канцлера Германии Ангелы Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрона и других мировых лидеров, которые ведут коммуникацию с российской стороной. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.