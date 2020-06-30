Названы лучшие новые сериалы 2020 года, которые стоит посмотреть

Половина телесериального 2020 года позади, поэтому многие издания уже начинают подводить киноитоги первого полугодия. В частности, рейтинг лучших сериалов 2020 года составили критики ВВС. Они включили в список 15 сериалов и мини-сериалов, которые стоит посмотреть. Какие картины попали в рейтинг "Лучшие новые сериалы 2020", сообщает ONLINE.UA.
В список лучших сериалов, которые вышли в 2020 году, попали:
- Комедийная драма "Я могу уничтожить тебя"
- Романтическая драма "Нормальные люди"
- Драма "Викторина"
- Драма "Миссис Америка"
- Драма "Неортодоксальная"
- Криминальная драма "Охотники"
- Комедийная драма "Половое воспитание"
- Комедийная драма "По кайфу"
- Ситком "Эта страна"
- Шоу "Любовь слепа"
- Антология "Маленькая Америка"
- Драма "Заговор против Америки"
- Документальный сериал "Чирлидеры"
- Драма "Лучше позвоните Солу"
- Анимационный ситком "Конь БоДжек"
Стоит отметить, что сериал "Я могу тебя уничтожить", который возглавил рейтинг лучших сериалов 2020 года по версии ВВС, талантливая и всемирно известная певица Адель назвала лучшим сериалом столетия. Звезда отметила, что это лучшая картина, которую она видела на телевидении.
Напомним, сериал "Я могу тебя уничтожить" вышел на экран в первых числах июня 2020 года и сразу же оказался в центре внимания. Режиссер Сэм Миллер решил поднять тему сексуального насилия и сделал это действительно мастерски. Все интересные подробности можно узнать из трейлера сериала.
Ранее ONLINE.UA называл лучшие фильмы и сериалы для женщин, которые стоит посмотреть. Их список составила онлайн-платформа Netflix совместно с ООН.