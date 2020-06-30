Названы лучшие новые сериалы 2020 года, которые стоит посмотреть

Половина телесериального 2020 года позади, поэтому многие издания уже начинают подводить киноитоги первого полугодия. В частности, рейтинг лучших сериалов 2020 года составили критики ВВС. Они включили в список 15 сериалов и мини-сериалов, которые стоит посмотреть. Какие картины попали в рейтинг "Лучшие новые сериалы 2020", сообщает ONLINE.UA.

В список лучших сериалов, которые вышли в 2020 году, попали:

Комедийная драма "Я могу уничтожить тебя" Романтическая драма "Нормальные люди" Драма "Викторина" Драма "Миссис Америка" Драма "Неортодоксальная" Криминальная драма "Охотники" Комедийная драма "Половое воспитание" Комедийная драма "По кайфу" Ситком "Эта страна" Шоу "Любовь слепа" Антология "Маленькая Америка" Драма "Заговор против Америки" Документальный сериал "Чирлидеры" Драма "Лучше позвоните Солу" Анимационный ситком "Конь БоДжек"

Стоит отметить, что сериал "Я могу тебя уничтожить", который возглавил рейтинг лучших сериалов 2020 года по версии ВВС, талантливая и всемирно известная певица Адель назвала лучшим сериалом столетия. Звезда отметила, что это лучшая картина, которую она видела на телевидении.

Напомним, сериал "Я могу тебя уничтожить" вышел на экран в первых числах июня 2020 года и сразу же оказался в центре внимания. Режиссер Сэм Миллер решил поднять тему сексуального насилия и сделал это действительно мастерски. Все интересные подробности можно узнать из трейлера сериала.

Ранее ONLINE.UA называл лучшие фильмы и сериалы для женщин, которые стоит посмотреть. Их список составила онлайн-платформа Netflix совместно с ООН.