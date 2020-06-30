Россия резко увеличила перегон газа через Украину - в чем причина

Оператор Газотранспортной системы Украины зафиксировал увеличение перегона газа из РФ в европейском направлении. Причиной тому стала остановка работы "Турецкого потока". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ГТС.

По официальным данным, в сравнении с некоторыми месяцами этого года объемы перегона увеличились в четыре раза.

"В июне транзит газа по южному маршруту ГТС Украины составил 26,5 млн куб. м, что на 50% превышает показатели мая и в 4 раза больше чем в апреле месяце. Рост объемов транспортировки газа связано с плановой остановкой на ремонт газопровода "Турецкий поток" с 23 по 28 июня", — отметил Оператор ГТС.

На фоне таких изменений структура обратила внимание на критичность существования транзита через Украину, который позволяет обеспечить страны Южной Европы топливо бесперебойно. Украинская ГТС гибкая, "Турецкий поток" не имеет подобных свойств.

"С начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", Газпром фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турции и Балкан. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлено", — добавили в пресс-службе.

Напомним, с 1 января 2020 года между Киевом и Москвой стал действующим новый контракт на транзит газа, который заменил 10-летний договор, который обеспечивал перегон с 2010 до 2020 годов.

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