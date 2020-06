Неожиданный поворот - Бейонсе приготовила потрясающий сюрприз поклонникам

Американская поп-дива Бейонсе не устает удивлять поклонников своим творчеством. На этот раз звезда приготовила потрясающий сюрприз фанатам — она сняла визуальный альбом Black Is King для стримингового сервиса Disney+, премьера которого состоится 31 июля. Трейлер визуального альбома Бейонсе впечатлил сеть. Менее чем за сутки его просмотрели почти 1,5 млн пользователей, которые в восторге от видео, передает ONLINE.UA.

Бейонсе стала сценаристом и режиссером интересного фильма. Роли в нес сыграли сама Бейонсе, ее муж Джей Зи, близнецы Руми и Сир и коллега по Destiny’s Child Келли Роуленд.

"Этот фильм — вековая история, которая поможет восстановить настоящее. Это воссоединение культур и общих надежд поколений. История о сломленных людях, не утративших необыкновенный дар и целеустремленность", — прокомментировала свою новую работу Бейонсе.

Певица отметила, что в этом визуальном альбоме хотела показать элементы истории темнокожих людей и африканские традиции, современность и универсальность, а также то, что на самом деле означает найти себя.

Как известно, в основе альбома Бейонсе Black Is King — саундтреки из пластинки The Lion King: The Gift, на которую певицу вдохновил римейк мультфильма "Король Лев". В нем Бейонсе озвучивала одного из персонажей мультфильма — Налу, подругу Симбы.

Отмечается, что свой визуальный альбом Бейонсе приурочила годовщине премьеры фильма "Король Лев". Работу над проектом она вела на протяжении года.

Поклонники в восторге от новой работы Бейонсе. Они считают, что в видео есть мощный посыл для всего мира.

"Вот это да! Неожиданный поворот", "Повышение осведомленности — лучшее, что она может сделать на этом этапе своей карьеры, я так горжусь нею", "Восхищаюсь твоей преданностью продвижению и пониманию афроамериканской культуры", — комментируют поклонники трейлер визуального альба Бейонсе Black Is King.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 28 Июн 2020 в 8:06 PDT

Напомним, Black is King станет одним из трех проектов, которые Бейонсе сделает для сервиса Disney+ в рамках заключенного в этом году контракта на 100 млн долларов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что песня Бейонсе Crazy in Loveм попала в рейтинг 100 лучших композиций XXI века.