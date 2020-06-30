Никаких половинчатых решений - Саакашвили раскрыл важное поручение Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский отличился радикальной позицией в вопросе налога на прибыль. Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили рассказал о новом поручения лидера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление чиновника с брифингом.

По словам бывшего грузинского президента, речь шла про замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, внедряется налог на выведенный капитал — это поддержал президент Зеленский. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений — нужно помочь украинской экономике", — объявил Саакашвили.

Политик отметил, представители Кабинета министров пояснили, что не могут такого позволить. Они якобы предлагали именно половинчатые меры, о которых говорил президент.

"Нужно принимать риски, чтобы помочь экономике, — очень понравилась концепция президента", — подчеркнул Саакашвили.

Напомним, только недавно возглавил Нацсовет реформ. Разговоры о назначении экс-президента Грузии ходили в течение почти всей весны. Сначала его планировали назначить на должность вице-премьер-министра по вопросу реформ, однако от этого отказались.

Назначение Саакашвили вызвало конфликт между Киевом и Тбилиси. Грузинская сторона даже отозвала на неопределенное время посла.

Как сообщал ONLINE.UA, Офис президента Украины под удар поставил бывший президент Грузии и действующий руководитель Исполнительного комитета реформ Украины Міхеіл Саакашвили. В эфире одного из украинских телеканалов он начал утверждать, что в Украине нет государства, а есть только чиновники со своими руководителями, которые пытаются контролировать все политические, экономические и социальные процессы.