Устраним институт решал - у Зеленского сделали громкое обещание

В команде президента Владимира Зеленского объявили о реформе таможни, которая якобы станет революционной. С соответствующим заявлением выступил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг 30 июня.

По словам украино-грузинского политика, предложил реформу Офис простых решений и результатов. Нацсовет ее поддержала.

"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26-15-19 документов будут только два. Машины будут растамаживаться не за манипуляцией стоимостью, а по формуле: кубатура, код выпуска и тому подобное", — подчеркнул Саакашвили по итогам первого заседания Нацсовета.

Речь идет о заполнении человеком лишь инвойса и транспортного документа.

"Будет устранен институт "решал", таможенных брокеров, и человек сам будет заполнять таможенную декларацию", — громко добавил бывший президент Грузии.

Среди предложений в реформе — криминализация контрабанды, наказание за такой поступок будет достигать от 3 до 5 лет заключения. Контрабандные товары приведут к наказанию до 7 лет.

Сейчас рассматривается план по повышению зарплаты таможенников, минимизации человеческого фактора и автоматизации, а также унификации ставок пошлин.

Другим нововведением может стать передача обязанностей председателя таможни первому заместителю министра финансов. Он будет коммуницировать с налоговой службой страны.

Напомним, Саакашвили с недавних пор руководит исполкомом Нацсовета реформ. Его назначение вызвало бурю споров, в Грузии даже решили временно отозвать посла в Киеве и напомнить украинской стороне об уголовном преследовании политика на родине.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский отличился радикальной позицией в вопросе налога на прибыль. Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили рассказал о новом поручения лидера.