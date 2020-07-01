Курс валют на сегодня 1 июля - доллар дешевеет, евро стал дешевле

На среду, 1 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 июля цена доллара США составит 26 гривен 67 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 87 копеек, что в свою очередь на 8 копеек меньше чем в вторник, 30 июня.

В вторник, 30 июня, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.73/26.7 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.97/29.93 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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