Количество больных коронавирусом в Украине снова растет - официальные данные на 1 июля

Количество больных коронавирусом в Украине снова увеличивается — в среду, 1 июля, зафиксировано 664 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 44 998 человек, из них 1173 пациента умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 19548 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область — 1876 случаев;

Волынская область — 2427 случаев;

Днепропетровская область — 1090 случаев;

Донецкая область — 484 случая;

Житомирская область — 1408 случаев;

Закарпатская область — 2961 случай;

Запорожская область — 572 случая;

Ивано-Франковская область — 2438 случаев;

Кировоградская область — 647 случаев;

м. Киев — 5138 случаев;

Киевская область — 2610 случаев;

Львовская область — 5578 случаев;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 447 случаев;

Одесская область — 1712 случаев;

Полтавская область — 319 случаев;

Ровенская область — 3784 случая;

Сумская область — 297 случаев;

Тернопольская область — 1930 случаев;

Харьковская область — 2169 случаев;

Херсонская область — 193 случая;

Хмельницкая область — 805 случаев;

Черновицкая область — 4850 случаев;

Черкасская область — 645 случаев;

Черниговская область — 538 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за все время пандемии в мире зафиксировали уже 10 млн 591 тыс больных, 514 тыс человек умерли и 5 млн 798 тыс смогли победить болезнь. 30 июня в мире диагностировали 173 тыс заражений COVID-19 , умерло 5058 пациентов. В США за минувшие сутки диагностировали 45,5 тыс случаев заболевания коронавирусом, в Бразилии 38 тыс, в Индии 18 тыс, ЮАР 7 тыс, России 6693 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира. 29 июня в мире диагностировали 160468 заражений COVID-19 , умерло 3402 пациентов. Мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. 26 июня было зарегистрировано 194 тыс новых случаев COVID-19 . Новые случаи были в основном зарегистрированы в Северной и Южной Америке, значительное количество появилось в Южной Азии и на Ближнем Востоке, "пылает" Бразилия и Индия.

Коронавирус в Украине также продолжает распространяться бешеными темпами. На фоне такого развития эпидемической ситуации украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан готовиться к полноценной второй волне COVID-19 . По официальным данным, Львовщина стала лидером по количеству новых диагнозов COVID-19 в сутки в течение последних дней. Эту информацию подтвердил глава правительства Денис Шмыгаль.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", — прокомментировал данные глава государства.

Стоит обратить внимание на то, что лица, которые прибывают в Украину с временно оккупированных территорий, должны проходить самоизоляцию, установив приложение "Дія дома", или сдать ПЦР-тест, который покажет отсутствие коронавируса. Самоизоляцию или обсервацию не нужно проходить детям, которые приезжают в Украину с неподконтрольных территорий для прохождения ВНО или вступления в украинские вузы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 22 июня в Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин . Ограничения будут вводить в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией