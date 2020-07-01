Количество больных коронавирусом в Украине снова растет - официальные данные на 1 июля

Количество больных коронавирусом в Украине снова увеличивается — в среду, 1 июля, зафиксировано 664 новых случая заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1876 случаев;
Волынская область — 2427 случаев;
Днепропетровская область — 1090 случаев;
Донецкая область — 484 случая;
Житомирская область — 1408 случаев;
Закарпатская область — 2961 случай;
Запорожская область — 572 случая;
Ивано-Франковская область — 2438 случаев;
Кировоградская область — 647 случаев;
м. Киев — 5138 случаев;
Киевская область — 2610 случаев;
Львовская область — 5578 случаев;
Луганская область — 80 случаев;
Николаевская область — 447 случаев;
Одесская область — 1712 случаев;
Полтавская область — 319 случаев;
Ровенская область — 3784 случая;
Сумская область — 297 случаев;
Тернопольская область — 1930 случаев;
Харьковская область — 2169 случаев;
Херсонская область — 193 случая;
Хмельницкая область — 805 случаев;
Черновицкая область — 4850 случаев;
Черкасская область — 645 случаев;
Черниговская область — 538 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что за все время пандемии в мире зафиксировали уже 10 млн 591 тыс больных, 514 тыс человек умерли и 5 млн 798 тыс смогли победить болезнь. 30 июня в мире диагностировали 173 тыс заражений
Коронавирус в Украине также продолжает распространяться бешеными темпами. На фоне такого развития эпидемической ситуации украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан готовиться к полноценной второй волне
"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", — прокомментировал данные глава государства.
Стоит обратить внимание на то, что лица, которые прибывают в Украину с временно оккупированных территорий, должны проходить самоизоляцию, установив приложение "Дія дома", или сдать ПЦР-тест, который покажет отсутствие коронавируса. Самоизоляцию или обсервацию не нужно проходить детям, которые приезжают в Украину с неподконтрольных территорий для прохождения ВНО или вступления в украинские вузы.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 22 июня в Украине начал действовать жесткий адаптивный карантин . Ограничения будут вводить в регионах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией