Готова ли Украина к активному нападению РФ - эксперт раскрыл все карты

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, который больше всего волнует большинство украинцев: готова ли наша страна отбить активное наступление России на Донбассе. По его словам, это вполне возможно по нескольким причинам, одна из которых — это хорошо построенная защита. Вторая причина — гарантии от НАТО. Кроме того, Жданов отметил, что Украина может отбить атаку, особенно в той части, которая расположена в зоне ООС, ведь у нас там 3 линии обороны. По мнению специалиста, чтобы прорывать такую оборону — нужно иметь минимум пятикратное превосходство в живой силе и технике со стороны противника. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Олег Жданов отметил, что не стоит забывать, что Альянс также гарантирует нам некоторую безопасность.

"Определенные генералы, неофициально, но говорят, что Россия предупреждена не применять авиацию, ракетные войска на западном направлении — то есть против нас", — рассказал военный эксперт.

По словам Жданова, начиная с 2014 года, Украина должна быть готова в любой момент начать отпор агрессии со стороны РФ — крупномасштабная она или на уровне диверсионно-разведывательных групп.

"Мы должны быть готовы днем и ночью. У нас теперь такая особенность повседневной жизни", — подчеркнул специалист.

Нельзя также забывать о том, что недавно Главное управление разведки обратилось с экстренным предупреждением ко всем украинским гражданам и обратило внимание на то, что осенью этого года РФ проведет стратегические учения "Кавказ — 2020" вблизи украинских границ. Что важно понимать, разведка пока не исключает вариант, что во время учений Россия в своем стиле может прибегнуть к новым наглым провокациям. Кроме того, уже изучается сценарий, когда состоятся и широкомасштабные военные действия против Украины. Отмечается, что учения пройдут на многих полигонах, в том числе в оккупированном Крыму и в Южном военном округе ВС РФ вблизи границы с Украиной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Кремля Владимир Путин не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей, поэтому уже в ближайшей перспективе РФ начнет новое масштабное наступление против нашей страны, об угрозе которого ранее заявила разведка Минобороны и западные военные эксперты.