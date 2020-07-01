Боевая служба переведена на усиленный режим на Донбассе - что происходит

Командующий Операции Объединенных сил Сергей Наев обратился к украинским гражданам с важным предупреждением — он сообщил о том, что в нашей стране усилили все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация, однако пока нет данных о подготовке атаки России с Юга. По словам Наева, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена на усиленный режим. Командующий ООС также отметил, что его команда четко понимает все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оценивает возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

Сергей Наев также обратил внимание на то, что уже проделана определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.

Что важно понимать, недавно бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес начал бить тревогу из-за возможной атаки путинских войск на Херсонскую область. Как известно, такие опасения возникли из-за экологической ситуации на полуострове — в Крыму банально не хватает воды, ведь канал закрыли в ответ на оккупацию территории. Вынужденные переселенцы из Крыма сами выступают за то, чтобы не давать воду оккупантам, а россияне шантажируют, мол, "от этого страдают гражданские".

"Польза для Украины в том, что с каждым днем без воды стоимость оккупации украинской территории для России возрастает. Сомнительно, что из-за этих потерь Россия откажется от оккупации, но хотя бы дорого за нее заплатит", — говорится в сообщении.

Что интересно, раньше военный эксперт Олег Жданов поделился мнением, что Украина готова отразить активное наступление России на Донбассе. Он подчеркнул, что это вполне возможно по нескольким причинам, одна из которых — это хорошо построенная защита. Вторая причина — гарантии от Альянса. Также Жданов отметил, что наша страна может отбить атаку, особенно в той части, которая расположена в зоне ООС, ведь у нас там 3 линии обороны. По мнению эксперта, чтобы прорывать такую оборону — нужно иметь минимум пятикратное превосходство в живой силе и технике со стороны противника.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что СММ ОБСЕ зафиксировала почти сотню единиц тяжелого вооружения российских гибридных войск в ОРДЛО, которое боевики тщательно скрывают, в связи с чем блокируют работу миссии.