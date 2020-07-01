Как можно быстрее - в МОЗ выступили со срочным предупреждением

В Украине власти готовы усилить карантин. Для возврата жестких ограничений должна усугубиться ситуация с количеством инфицированных и госпитализированных. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова 1 июля.

По его словам, в правительстве то же время не заинтересованы в новом введении жестких ограничений.

"Я являюсь одним из самых больших сторонников того, чтобы мы как можно скорее вообще отменили любые карантинные ограничения, но я понимаю, что это произойдет, когда мы вообще перестанем фиксировать заболеваемость коронавірусну болезнь, тогда мы можем не пользоваться масками, не пользоваться другими нашими советами и рекомендациями. Сейчас цифры говорят обратное", — пояснил Степанов.

Он отметил, в Киеве надеются на развитие сценариев, которые не похожи на эпидемический путь Италии или Испании — эти страны вводили наиболее строгий карантин.

"Такие жесткие введения возможны только при значительном усложнении ситуации – это когда медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 . Когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет...При обострении ситуации, у нас могут вводиться серьезные дополнительные ограничения, в том числе и жесткий карантин", — добавил министр.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля по всей Украине установили 44 998 диагнозов COVID-19 . Количество новых случаев за сутки немного снизилась, до 664.

Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус COVID-19 может поражать прежде всего не легкие, а сосуды. С таким предположением выступила команда ученых, которая исследовала симптоматику инфекции.

По мнению представителя Университетской больницы Цюриха Фрэнка Рушицка, инфекция может спровоцировать сердечный приступ, почечную недостаточность, повреждения внутренних органов