Новости

Лента новостей

Как можно быстрее - в МОЗ выступили со срочным предупреждением

Украина | Читати новину українською
Как можно быстрее - в МОЗ выступили со срочным предупреждением Максим Степанов (фото — facebook.com)

В Украине власти готовы усилить карантин. Для возврата жестких ограничений должна усугубиться ситуация с количеством инфицированных и госпитализированных. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова 1 июля.

По его словам, в правительстве то же время не заинтересованы в новом введении жестких ограничений.

"Я являюсь одним из самых больших сторонников того, чтобы мы как можно скорее вообще отменили любые карантинные ограничения, но я понимаю, что это произойдет, когда мы вообще перестанем фиксировать заболеваемость коронавірусну болезнь, тогда мы можем не пользоваться масками, не пользоваться другими нашими советами и рекомендациями. Сейчас цифры говорят обратное", — пояснил Степанов.

Он отметил, в Киеве надеются на развитие сценариев, которые не похожи на эпидемический путь Италии или Испании — эти страны вводили наиболее строгий карантин.

"Такие жесткие введения возможны только при значительном усложнении ситуации – это когда медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19. Когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет...При обострении ситуации, у нас могут вводиться серьезные дополнительные ограничения, в том числе и жесткий карантин", — добавил министр.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля по всей Украине установили 44 998 диагнозов COVID-19. Количество новых случаев за сутки немного снизилась, до 664.

Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус COVID-19 может поражать прежде всего не легкие, а сосуды. С таким предположением выступила команда ученых, которая исследовала симптоматику инфекции.

По мнению представителя Университетской больницы Цюриха Фрэнка Рушицка, инфекция может спровоцировать сердечный приступ, почечную недостаточность, повреждения внутренних органов

Источник: ONLINE.UA
Теги: Максим Степанов, Минздрав, карантин, эпидемия, коронавірус, Украина
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 44998 +664
Выздоровели 19548 +433
Летальные 1173 +14

Данные МОЗ Украины
Обновлено:11:11, 01.07.2020

Онлайн референдум
  • Планируете ли вы отдых на море этим летом?
  • 25%
    75%

    Ответили 183050

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...