Как можно быстрее - в МОЗ выступили со срочным предупреждением

В Украине власти готовы усилить карантин. Для возврата жестких ограничений должна усугубиться ситуация с количеством инфицированных и госпитализированных. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова 1 июля.
По его словам, в правительстве то же время не заинтересованы в новом введении жестких ограничений.
"Я являюсь одним из самых больших сторонников того, чтобы мы как можно скорее вообще отменили любые карантинные ограничения, но я понимаю, что это произойдет, когда мы вообще перестанем фиксировать заболеваемость коронавірусну болезнь, тогда мы можем не пользоваться масками, не пользоваться другими нашими советами и рекомендациями. Сейчас цифры говорят обратное", — пояснил Степанов.
Он отметил, в Киеве надеются на развитие сценариев, которые не похожи на эпидемический путь Италии или Испании — эти страны вводили наиболее строгий карантин.
"Такие жесткие введения возможны только при значительном усложнении ситуации – это когда медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных
COVID-19. Когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет...При обострении ситуации, у нас могут вводиться серьезные дополнительные ограничения, в том числе и жесткий карантин", — добавил министр.
Напомним, по состоянию на утро 1 июля по всей Украине установили 44 998 диагнозов
Как сообщал ONLINE.UA, коронавирус
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