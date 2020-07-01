Главный враг Трампа принял неожиданное решение - в чем дело

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии и главный враг и конкурент Дональда Трампа Джо Байден шокировал международное сообщество новым неожиданным решением. Он официально сообщил, что отказывается от проведения предвыборных митингов до самых выборов в ноябре текущего года. По словам Байдена, данный шаг связан с пандемией коронавирусной болезни COVID-19 , которая набирает обороты. Политик стал утверждать, что прислушался к советам врача, ведь речь идет не только о здоровье самого Байдена, но и о здоровье всех в стране. Он еще раз подчеркнул, что не будет организовывать митинги. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Похоже, это — самая странная предвыборная кампания в новейшей истории", — констатировал 77-летний бывший вице-президент США.

Стоит обратить внимание на то, что съезд Демократической партии, на котором должно было состояться выдвижение кандидата в президенты, был запланирован на июль. Однако из-за пандемии и критической ситуации, сложившейся в Штатах, мероприятие уже перенесли на 17 августа. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Что важно понимать, за прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом в США превысило 40 тыс — в пятый раз за последние шесть дней.

"Кроме того, советник президента США, руководитель Национального института по изучению аллергий и инфекционных болезней Энтони Фаучи предупреждает об увеличении новых заражений коронавируса в несколько раз. Отвечая 30 июня на вопросы сенаторов, он заявил, что возможно уже в ближайшее время число зараженных в течение дня будет превышать сто тысяч", — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в США, по состоянию на 30 июня, общее количество инфицированных в стране превысило 2,6 миллиона человек. От COVID-19 в Штатах уже умерли более 127 тыс пациентов. В мире это самые высокие показатели, связанные с распространением коронавируса.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, кандидат в президенты США и главный соперник Дональда Трампа Джо Байден поразил мир смелым признанием.