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США утвердили новый мощный удар против РФ - что известно

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США утвердили новый мощный удар против РФ - что известно Прапор США (фото — piqsels.com)

На кремлевский проект "Северный поток-2" ждут новые санкции. По состоянию на 1 июля американский Сенат уже утвердил финансирование дополнительных мероприятий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на конгрессмена Стива Вомака в Twitter.

По словам политика республиканца, сенаторы поддержали внесение пункта о санкциях в оборонный бюджет страны.

"Я горжусь тем, что стал соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, я аплодирую сенату за внесение этого приоритета к проекту бюджета национальной обороны", — подчеркнул конгрессмен.

Вомак добавил, Кремль планирует использовать "Северный поток-2" как геополитический проект против европейских стран. Его главная цель — увеличение зависимости Украины и Польши от российского газа.

Следует заметить, внесение санкций в отношении оборонного бюджета говорит об ускорении их принятия. В отличие от обычного законопроекта документ об оборонном бюджете будут рассматривать крайне оперативно.

Похожим образом американские власти вводили первые санкции против "Северного потока" в 2019 году. Это привело к мгновенной остановке строительства газопровода на Севере Европы.

Напомним, "Северный поток-2" стал предметом колоссальных споров между представителями Евросоюза и Соединенными Штатами. В правительстве Германии жестким образом критиковали действия Вашингтона, обвинил его во вмешательстве в экономические дела союзников.

Как сообщал ONLINE.UA, Вашингтон видит в газопроводе большую угрозу для всего ЕС, который окажется в энергетической зависимости от Кремля. В Берлине считают его экономически выгодным проектом для страны, поэтому продолжают поддерживать строительство газопровода, которое американский глава Дональд Трамп намерен заблокировать мощными санкциями.

Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и грозится привлечь к нему страны ЕС.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Северный поток-2, санкции, Россия, США, Германия, Евросоюз
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