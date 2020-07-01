США утвердили новый мощный удар против РФ - что известно

На кремлевский проект "Северный
По словам политика республиканца, сенаторы поддержали внесение пункта о санкциях в оборонный бюджет страны.
"Я горжусь тем, что стал соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, я аплодирую сенату за внесение этого приоритета к проекту бюджета национальной обороны", — подчеркнул конгрессмен.
Вомак добавил, Кремль планирует использовать "Северный
Следует заметить, внесение санкций в отношении оборонного бюджета говорит об ускорении их принятия. В отличие от обычного законопроекта документ об оборонном бюджете будут рассматривать крайне оперативно.
Похожим образом американские власти вводили первые санкции против "Северного потока" в 2019 году. Это привело к мгновенной остановке строительства газопровода на Севере Европы.
Напомним, "Северный
Как сообщал ONLINE.UA, Вашингтон видит в газопроводе большую угрозу для всего ЕС, который окажется в энергетической зависимости от Кремля. В Берлине считают его экономически выгодным проектом для страны, поэтому продолжают поддерживать строительство газопровода, которое американский глава Дональд Трамп намерен заблокировать мощными санкциями.
Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и грозится привлечь к нему страны ЕС.