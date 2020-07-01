Мы уже ждем - у Порошенко срочно обратились к генпрокурору Венедиктовой

Адвокат бывшего украинского лидера Петра Порошенко 1 июля опубликовал видео-ответ руководительнице Офиса генерального прокурора Ирине Венедиктовой — юрист пожаловался на то, что команда главы ОГП нарушила процедуру во время вручения подозрения Порошенко. По его словам, чтобы вручить подозрение Порошенко ОГП должен был показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и именно поручения об осуществлении процессуальных действий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

"Похоже, что генеральный прокурор Украины считает, что мы с вами живем в эпоху "tik-tok правосудия" — когда можно записать видосик, а не обосновывать свою позицию и не признавать своих ошибок, но это не так. Уже ждем Ирину Венедиктову в Печерском суде, где она сможет наконец объяснить свою позицию, как этого требует закон", — заявил Илья Новиков.

Стоит обратить внимание на то, что Венедиктова утверждает, что ошибки не было. Адвокат бывшего президента уверяет, что документы отличаются. В частности, в постановлении о доверенности на совершение процессуальных действий, которое ОГП подал в суд, есть статья 109-3 УК, которую исключили из дела в конце мая. Новиков утверждает, что в офисе Венедиктовой подписали документ задним числом и ошиблись, когда скопировали устаревшую шапку постановления. Юрист говорит, что команда Ирины Венедиктовой допустила техническую ошибку.

Как известно, недавно глава ОГП Ирина Венедиктова неожиданно для всех назвала три уголовных производства против бывшего президента и главы "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которые закрыли за отсутствием состава преступления. Что важно понимать, это ее заявление прозвучало после неожиданного изменения позиции в отношении Порошенко. Так, 18 июня Ирина Венедиктова в Печерском районном суде официально сообщила, что суду не нужно арестовывать бывшего президента Петра Порошенко на время следствия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины разнесло вдребезги обращение главы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой к украинцам.