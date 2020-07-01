Сколько длится коронавирусная болезнь у украинцев - ответ МОЗ

Украинские специалисты установили средний срок продолжительности коронавирусной болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что он достигает 21 дня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника 1 июля.

По словам министра, на продолжительность болезни влияет тяжесть болезни. Отдельные случаи могут длиться вдвое больше.

Степанов пояснил, средний показатель продолжительности почти не отличается между регионами. В ответ на вопрос о киевлянах, которые болеют 7 или 8 недель, тот ответил — в статистическом сравнении после выздоровления сроки болезни одинаковы в различных областях.

"Срок болезни у нас в среднем близок к трем неделям. В то же время иногда он составляет 30 дней или 39 дней. Здесь все зависит от тяжести болезни", — отметил Степанов.

Напомним, в июне в Украине продолжили ослаблять карантин, однако вместе с тем почти в половине регионов количество новых случаев COVID-19 начала расти. На фоне ухудшения ситуации представители власти начали предупреждать украинцев о вероятном усилении режима ограничений. Некоторые области действительно его усилили, но все же не настолько, как в марте-апреле.

Недавно с объяснением выступил также премьер-министр Денис Шмыгаль. Он утверждает, что не считает ошибкой ослабление карантина на фоне ухудшения ситуации, поскольку процесс под контролем.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля по всей Украине установили 44 998 диагнозов COVID-19 . Количество новых случаев за сутки немного снизилась, до 664.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине власть готова усилить карантин. Для возврата жестких ограничений должна усугубиться ситуация с количеством инфицированных и госпитализированных. По словам министра Степанова, в правительстве то же время не заинтересованы в новом введении жестких ограничений.