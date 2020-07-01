Кэти Перри хотела совершить самоубийство - известная певица назвала причину

Людям кажется, что жизнь звезд идеальная и безоблачная, ведь они богаты, красивы и всемирно известны, однако очень часто — это просто иллюзия. Так, талантливая певица Кэти Перри недавно призналась, что чуть не совершила самоубийство. По словам красавицы, 3 года назад она впала в депрессию, причиной которой стал разрыв с бойфрендом Орландо Блумом и отсутствие новой волны популярности. Артистка решилась рассекретить непростой этап своей жизни в интервью радиостанции SiriusXM CBC, передает ONLINE.UA.
Мысли о самоубийстве начали мучить певицу 3 года назад, когда она порвала с актером Орландо Блумом и выпустила музыкальный альбом Witness, который стал не слишком популярным и критиковался многими фанатами Кэти. Перри призналась, что тогда она чувствовала себя разбитой, а тот период жизни была крахом в карьере. Сейчас артистка признает, что она слишком драматизировала ситуацию.
"Моя карьера развивалась по восходящей — все выше, выше и выше. А потом вдруг произошло падение, не такое уж и большое, как я понимаю сейчас... Я столько вложила в это все, что части меня просто не стало... Я бы утонула в своей печали и, наверное, просто выбросилась бы", — рассказала Кэти.
По словам Перри, ее спасла вера, надежда и благодарность. Певица решила не сдаваться и вскоре ее личная жизнь наладилась, а вместе с тем и карьера вновь пошла вверх. Сейчас она понимает, что пережитое положительно сказалось на ней, ведь она начала по-другому смотреть на жизнь.
"Для меня было важно почувствовать себя разбитой — это помогло мне по-другому собрать себя снова, помогло "заземлиться", а не просто прожигать жизнь как попзвезда", — призналась артистка.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее популярная певица Кэти Перри возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2018 года.