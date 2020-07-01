Потери агрессора на Донбассе - шокирующие данные от разведки

Украинские силы на Донбассе отвечают должным образом на каждую провокацию со стороны российского агрессора. По итогам июня 2020 года боевики потеряли 100 человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил в Facebook.

По данным украинской разведки, убитыми враг потерял 42 человека, а ранения получили еще 58 оккупантов.

Также у врага есть потери среди военной техники. За июнь бойцы ВСУ обезвредили ЗИЛ, КАМАЗ, два минометы и танк.

"Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечье. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во вражеских подразделениях низкий морально-психологическое состояние", — пояснили в командовании.

Штаб ООС подчеркнул, украинские силы на Донбассе продолжают защищать страну, они готовы соответственно реагировать на каждую провокацию.

По 30 июня боевики нанесли 12 ударов в направлении позиций украинских военнослужащих.

Напомним, российское вторжение в Украину началось в феврале-марте 2014 года. После оккупации Крымского полуострова на фоне бегства Виктора Януковича кремлевские войска вторглись на Донбасс и Луганщину. Донецк и Луганск вместе с отдельными районами остаются под контролем врага из тех же времен.

Как сообщал ONLINE.UA, российские оккупанты нанесли нового удара на Донбассе. От начала суток июня под вражескими обстрелами ранения получили двое украинских военнослужащих. По официальным данным, враг состоянию на 17:00 во вторник нанес две вооруженные провокации.