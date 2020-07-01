В Киеве усилили карантин - подробности жесткого решения

Ситуация с COVID-19 в Киеве по состоянию на начало июля остается напряженной. Столичные власти в связи с этим решила усилить отдельные ограничения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По словам мэра Виталия Кличко, решение приняли согласно правительственного постановления, касающиеся противоэпидемических мер.

"Хочу сообщить, что согласно постановлению правительства, город приняло решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22 часов. Ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22 часов", — подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, все усиления карантина — это вынужденный шаг на фоне ухудшения ситуации. Они направлены против распространения инфекции.

"И город будет выполнять такое решение правительства", — резюмировал чиновник.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля по всей Украине подтвердили уже 44 998 диагнозов COVID-19 . Из них непосредственно в Киеве 5 138. За предыдущие сутки в столице обнаружили 101 новый случай инфекции.

Сейчас украинское правительство и местные власти решили не спешить с послаблениями режима ограничений. Представители Кабмина говорили о поиске баланса между экономикой и безопасностью граждан. Длительное время в стране регистрировали от 700 до более 1000 новых больных коронавирусом.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские специалисты установили средний срок продолжительности коронавірусної болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что он достигает 21 дня. По словам чиновника, на продолжительность болезни влияет тяжесть болезни.