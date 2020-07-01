Новости

Лента новостей

В Киеве усилили карантин - подробности жесткого решения

Украина | Читати новину українською
В Киеве усилили карантин - подробности жесткого решения Віталій Кличко (фото — kyivcity.gov.ua)

Ситуация с COVID-19 в Киеве по состоянию на начало июля остается напряженной. Столичные власти в связи с этим решила усилить отдельные ограничения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По словам мэра Виталия Кличко, решение приняли согласно правительственного постановления, касающиеся противоэпидемических мер.

"Хочу сообщить, что согласно постановлению правительства, город приняло решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22 часов. Ограничено проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22 часов", — подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, все усиления карантина — это вынужденный шаг на фоне ухудшения ситуации. Они направлены против распространения инфекции.

"И город будет выполнять такое решение правительства", — резюмировал чиновник.

Напомним, по состоянию на утро 1 июля по всей Украине подтвердили уже 44 998 диагнозов COVID-19. Из них непосредственно в Киеве 5 138. За предыдущие сутки в столице обнаружили 101 новый случай инфекции.

Сейчас украинское правительство и местные власти решили не спешить с послаблениями режима ограничений. Представители Кабмина говорили о поиске баланса между экономикой и безопасностью граждан. Длительное время в стране регистрировали от 700 до более 1000 новых больных коронавирусом.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские специалисты установили средний срок продолжительности коронавірусної болезни. Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что он достигает 21 дня. По словам чиновника, на продолжительность болезни влияет тяжесть болезни.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, карантин, Киев, КГГА, Виталий Кличко, эпидемия
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 44998 +664
Выздоровели 19548 +433
Летальные 1173 +14

Данные МОЗ Украины
Обновлено:13:11, 01.07.2020

Курс валют 01.07.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
26,65
26,72
26,76
EUR
29,93
30,01
30,05
GBP
33,03
33,11
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...